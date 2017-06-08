Okçuluk Milli Takımı'nın

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Okçuluk alanında Türkiye'nin tek uygulama-eğitim merkezi olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Okçuluk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, yetiştirdiği sporcularla Milli Takım'ın adeta "fabrikası" haline geldi.

Üniversite bünyesinde 2015 yılında kurulan merkezde yetişen okçular, katıldıkları birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada derece elde ederek Milli Takım'a kadar yükseliyor.

Antrenmanlarını eski milli sporculardan ASÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Görevlisi Kürşat Aktepe eşliğinde yapan sporcular, burada uygulanan özel zihinsel antrenman modeliyle dünyanın en iyileri arasına girmek için çalışıyor.

Moğolistan'da geçen yıl düzenlenen 11. Dünya Üniversiteler Okçuluk Şampiyonası'nda 2. olan takımda yer alan Evren Çağıran ve Emre Çömez başta olmak üzere, Aykut Akdağ, Ebru Arslan, Onur Tezel, Furkan Dernekli, Buket Aycan ve Furkan Oruç gibi birçok şampiyonada dereceler elde etmiş 8 sporcuyu Milli Takım'a kazandıran merkezde, şu an Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan 2 sporcu da bulunuyor.





- "Kişiye göre zihinsel antrenman modeli hazırlıyoruz"





ASÜ BESYO Öğretim Görevlisi Kürşat Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okçuluk Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin dünyada başka örneğinin olmadığını söyledi.

Üniversitenin okçuluk alanında çok başarılı olduğunu, katıldığı her şampiyonada önemli dereceler elde ettiğini ifade eden Aktepe, bunun en önemli nedenin merkezde verilen eğitimler olduğunu aktardı.

Aktepe, merkezin en büyük özelliğinin fizyolojik antrenmanların yanında sporcular için zihinsel çalışmaların yapılması olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kişisel psikolojik eğitim veriyoruz. Zihinsel uygulama modelini gruba uygulamıyoruz. Kişiye göre zihinsel antrenman modeli hazırlıyoruz. Milli sporcuları buradan çıkarmamızın nedeni de bu. Ayrıca sadece sporcu yetiştirmekle kalmıyoruz, yetişmiş sporcuları da belli eğitimlerden, özellikle zihinsel antrenman süreçlerinden geçirerek dünyada iyi yerlere gelmelerini sağlıyoruz. Her sporcuya aynı model yerine, kişiye göre antrenman modeli geliştiriyoruz."





- Milli Takım'a 8 sporcu gönderdi





Merkezin Milli Takım'a çok önemli sporcular kazandırdığını, verdikleri eğitimlerle oyuncu yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Aktepe, şunları kaydetti:

"Okçuluk merkezi olarak en büyük özelliğimiz Milli Takım'a çalışmamız. Kendi kulübümüz yok. Dolayısıyla kulüp olarak belli bir noktaya çalışmıyoruz. Bizim derdimiz ülkemize hizmet etmek. Üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında kendi bünyesinden yetiştirdiği sporcularla derece yapan Türkiye'deki tek üniversiteyiz. Yetiştirdiğimiz 8 sporcu şu an Milli Takım'da. Bunlardan ikisi dünya derecesi yaptı. Milli Takım sporcusu olmadan buraya gelip, buradaki çalışmalarla milli takıma girebilen 4 sporcumuz var. Ayrıca Türkiye müsabakalarında ilk 10'a giren sporcuların 4'ü burada okumuş sporcularımız."

Sporculardan Merve Şahin ise merkezdeki antrenörleri sayesinde okçulukta kendisini geliştirdiğini ifade ederek, "Milli Takım aday kadrosuna seçildim. Çalışmalarıma devam ediyorum. Burada çok önemli zihinsel antrenmanlar yapıyoruz. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek Milli Takım'a girip önemli başarılar elde etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.