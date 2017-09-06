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Okçulukta olimpiyat hazırlıkları

- Klasik Yay Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Uluslararası Hazırlık Turnuvası'na katılacak

Okçulukta olimpiyat hazırlıkları

ANKARA (AA) - Klasik Yay Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ukrayna'da özel bir turnuvada mücadele edecek.

Dünya Okçuluk Federasyonunun 86. kuruluş yıl dönümüne özel, Lviv kentinde 11-16 Eylül tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları Uluslararası Hazırlık Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada, antrenörlüğünü Göktuğ Ergin ile Natalia Nasaridze'nin yaptığı Yasemin Ecem Anagöz, Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna, Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Onur Tezel'den oluşan milli takım madalya mücadelesi verecek.

Gürcistan'da turnuvada bulunan milli takım, 10 Eylül'de Ukrayna'ya geçecek.


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2020 Tokyo OlimpiyatlarıKlasik Yay Milli TakımıLvivOkçuluközel TurnuvaUkrayna
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