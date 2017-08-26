Olcay Çakır, Yakın Doğu Üniversitesi'nde kaldı





İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi, oyuncusu Olcay Çakır'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olcay Çakır'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman Baydar'ın katılımıyla yapılan törende 1 yıllık yeni mukaveleye imza attığı belirtildi.

Geride kalan sezon takımıyla Kadınlar Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşayan milli oyuncu, "Güzel maçlar oynayarak bir sezonda üç kupa kazandık. Bu takımın bir parçası olmaktan son derece mutluyum. FIBA Avrupa Ligi'nde oynayacak olmamız nedeni ile bu sezon çok daha zor geçecek. İnşallah bu sezonun sonunu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi en iyi şekilde getiririz." ifadelerini kullandı.