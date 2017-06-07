Olimpiyat maskotunun ismi belli oluyor





İSTANBUL (AA) - Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları maskotunun ismi, yapılacak oylama sonucunda belirlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da düzenlenecek oyunların maskotunun ismi, oylamayla belli olacak.

Sporseverler, 80'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun 21 branşta katılacağı oyunlar öncesinde, maskot için düşünülen "Emmi", "Civan", "Çakır" ve "Fındık" isimlerine 12 Haziran Pazartesi gününe kadar internetteki "deaflympics2017.org" web adresinden oy verebilecek.

Açıklamada, Samsun yöresel kıyafetleriyle sunulan maskotun, kasketindeki 8 köşenin Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçakgönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıdığı, ayakkabılarının ise yöreye özgü "yumurta topuk" ayakkabısından esinlenerek hazırlandığı belirtildi.