Olimpiyatın kazananı Samsun oldu

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcuyu ağırladığı 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları sayesinde aralarında Türkiye'nin en büyük bowling salonu olmak üzere bir çok modern tesis kazandı.

Samsun'da, 18-30 Temmuz'da, 21 branşta 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları gerçekleştirildi.

Olimpiyat müsabakaları, işitme engelliler olimpiyatlarına bu yıl ilk kez eklenen golf ile atıcılık, yüzme, tenis, atletizm, badminton, basketbol, bowling, futbol, grekoromen güreş, karate, hentbol, masa tenisi, voleybol, tekvando, yol bisikleti, serbest güreş, plaj voleybolu, dağ bisikleti, oryantring ve judo branşlarında yapıldı.

Samsun, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sayesinde 38 kulvarı bulunan Türkiye'nin en büyük bowling salonu ile atıcılık, güreş, buz pateni ve yeni stadyum gibi bir çok modern tesis kazandı.

Tesislerin Türk sporuna ve Samsun halkına hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.





- "En önemli tesis stadyum oldu"





Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Güven Özyurt, AA muhabirine, olimpiyat oyunları için Samsun'da bir çok yeni tesisin yapıldığını söyledi.

Olimpiyat oyunlarının tarihinin en katılımlı oyunlarının 21 branşta Samsun'da yapıldığını hatırlatan Özyurt, "Bu oyunlar için yaklaşık 400 milyon liraya mal olan tesisler yapıldı. En önemli tesis yeni stadyum oldu. Ayrıca Bafra'da atıcılık salonu, Kavak'ta güreş salonu, Türkiye'nin 38 yollu en büyük bowling salonu yapıldı. Okçuluk ve buz pateni tesisi, olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı sporcu fabrikamız yapıldı. Ayrıca muhteşem atletizm pisti yapıldı." dedi.

Bu tesislerin olimpiyatların ardından Samsun halkının hizmetine açılacağını vurgulayan Özyurt, şöyle devam etti:

"Yeni yapılan tesislerin eksik yanları ve tadilatları varsa onlar yapılıyor. Eylül ayından itibaren tüm tesisler halkın hizmetine verilecek. Özellikle bowling ve atletizm pistine çok talep var. Samsun'a 4 yılda 85 tesis yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 2011 yılına kadar Samsun'da 29 tesis varken 6 yılda yapılan tesislerle bu sayı 115'e çıktı. Bu tesislerin Samsun'a kazandırılması, kenttin gelecekte bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapması anlamında imkan sağladı."

Özyurt, tesislerin Samsun'un spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması adına büyük bir avantaj sağlamasının yanı sıra sporcu yetiştirilmesi anlamında da önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.