Olimpiyatların müdavimi olmak istiyor





GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan Erkek Milli Voleybol Takımı'nın en genç oyuncusu Furkan Genç, milli takımın vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 4 yıl önce judodan sonra başladığı voleybolda başarılara imza atan Gaziantepli 18 yaşındaki Furkan, kısa dönemde kariyerine çeşitli unvanlar ekledi. Milli sporcu, 2016'da Polonya'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda "en iyi oyuncu" ve Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde "en iyi pasör" ödülünü aldı.

Kariyeri boyunca her zaman daha ileriye gitmeyi hedefleyen 18 yaşındaki işitme engelli sporcunun en büyük arzusu ise milli formayı uzun yıllar sırtından çıkarmamak.

Furkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında judo yaparken kolunu kırdıktan sonra tedavi sürecinde spora ara verdiğini söyledi.

Daha sonra voleybola merak saldığını anlatan Furkan, "İlk başlarda kolumdaki ağrılardan dolayı zorlandım. Fakat çok çalıştım. Özellikle kolumu güçlendirecek çalışmalar yapmaya özen gösterdim." dedi.

Kariyeri boyunca önemli başarılar elde etmenin sevincini yaşadığını dile getiren milli sporcu, 2013 yılında tanıştığı milli takım formasıyla her zaman daha iyi işler yapabilme gayretinde olduğunu vurguladı.

Milli takım formasıyla Fransa’da Avrupa şampiyonluğu yaşadığını, daha sonra 2016 yılında ABD'de dünya şampiyonu olduklarını, son olarak da Samsun'da olimpiyat şampiyonluğuna ulaştıklarını anlatan Furkan, "şöyle konuştu:

"İlk defa Türkiye’nin düzenlediği bu organizasyonda tarih yazdık. Taraftarlar da bizi çok güzel destekledi. Milli takım antrenörü Osman Çarkçı’nın emekleri için çok teşekkür ederim. Bende çok fazla emeği var. Bundan sonraki hedefim 4 yıl sonra düzenlenecek olan olimpiyatlarda yeniden milli takımda yer almak. Pasör olarak milli takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum."





- "Çok çalışınca ailem de bana inandı"





Spora başladığında ailesindeki tepkileri anlatan Furkan Genç, "Annem, babam ilk başlarda benim yapabileceğimi düşünmedi. Çok çalıştım. Çok çalışınca ailem de bana inandı. Beni desteklemeye başladı. Engelin olmadığını, işitme engellilerle normal bireylerin aynı olduğunu göstermiş oldum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde eğitim göreceğini sözlerine ekledi.