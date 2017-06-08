Ölümle sonuçlanan motosiklet kazaları





ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - İngiliz motosikletçi Davey Lambert'in Uluslararası Man Adası Rallisi'nde yaptığı kazanın ardından vefat etmesi, daha önce hayatını kaybeden sporcuları hatırlattı.

Dünyanın en tehlikeli sporları arasında yer almasına rağmen tutkunları tarafından severek takip edilen motor rallileri, yarışları ve antrenmanları sırasında yapılan kazalar, bugüne kadar birçok ünlü sporcunun hayatına mal oldu.

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Lambert'in katıldığı Uluslararası Man Adası Rallisi, dünyanın en tehlikeli ve kazaların en yoğun yaşandığı organizasyonların başında gösteriliyor.





- Ölümlerin sayısı azalmıyor

Uluslararası Man Adası Rallisi'nde teknolojinin gelişmesiyle alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen ölüm oranları azalma olmadan devam ediyor.

Resmi kayıtlara göre, 1911 yılında başlayan rallinin en zorlu parkuru olan Snaefel Dağı'nın engebeli yolları, bu zamana kadar kadar resmi kayıtlara göre, Lambert dahil 253 motosiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı. Güvenlik sorunu nedeniyle birçok tartışmalara yol açan ralli, yine de dünyanın en prestijli motosiklet yarışları arasında geliyor.

Dar yollarda aşırı hız yapan sürücüler, dolambaçlı caddeler, binaların konumu ve engebeli yollar rallideki tehlike boyutlarını artırıyor. Parkurların bazı bölümlerinin motosiklet tutkunu seyircilere herkese açık olması, ölüm oranlarının artmasının önemli etkenleri arasında gösteriliyor.





- Motosikletçilerin korkulu rüyası Dakar Rallisi

En tehlikeli motor sporları arasında yer alan Dakar Rallisi'nde ise bugüne kadar 28 sürücü ölürken, bunların 19'u motosiklet kazalarında gerçekleşti. Yerel motosiklet rallilerinde de sürücülerin ölüm oranları yüksekliğini korudu.





- MotoGP can almaya devam ediyor

Rallilerin yanı sıra motosiklet yarışlarında da sürücüler, kazalarda yaşamını yitiriyor. Söz konusu yarışlarda 100'ün üzerinde motosikletçi hayatını kaybederken, son yıllarda MotoGP ve alt kategorilerindeki organizasyonların ölüm oranındaki artış, dikkati çekti.

Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li motosikletçi Nicky Hayden, İtalya'da antrenman yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasının ardından geçen ay hayatını kaybetti.

MotoGP'de 2003 ile 2015 yılları arasında Honda, Ducati ve Aspar takımları adına yarışan Hayden, 2006'da şampiyonluğa ulaşarak dünyaca ünlü İtalyan pilot Valentino Rossi'nin üst üste 6'ncı kez zirveye çıkmasını engellemişti.

MotoGP'nin alt kategori yarışı Moto2'de Barcelona-Katolonya Pisti'nde çıktığı deneme turunda kaza yapan İspanyol sürücü Luis Salom, geçen yıl haziran ayında vefat etti. Kazanın ardından helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan 24 yaşındaki pilot, yaşam mücadelesinden galip ayrılamadı.

2008 Dünya Şampiyonluğu da bulunan İtalyan motosikletçi Marco Simoncelli ise MotoGP Malezya Grand Prix'sinin ikinci turunda geçirdiği ciddi kaza sırasında aldığı yaralar sonucunda 23 Ekim 2011'de öldü.

Japon yarışçılardan Shoya Tomizawa, Moto2'nin Rimini Grand Prix'sinde yarışırken 2010 yılında, Daijiro Kato ise 2003'te ülkesinde düzenlenen MotoGP yarışında kaza yaparak hayata gözlerini yumdu.





- Milli sporcular yarışlarda vefat etti

Türkiye'yi temsil eden önemli sporcular da yaptıkları kazaların ardından hayatlarını kaybederek sevenlerini göz yaşına boğdu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen 2012 Transanatolia Rallisi'nde meydana gelen kaza sonucunda "Çöl Kaplanı" lakaplı milli motosiklet yarışçısı Kemal Merkit ile Hollandalı pilot Wouter Vaarkamp hayata veda etti. Merkit, Dakar Rallisi'ne en çok katılan ve tamamlayan Türk sporcu olmuştu.

Supersport Dünya Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun ağabeyi Sinan Sofuoğlu da 2008 yılında Kocaeli'deki Körfez Pisti'nde antrenman yaparken motosikletin kontrolden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybetti.