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Olympiakos 3 puanı 3 golle aldı

- Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, Yunanistan liginde Iraklis'i 3-0 mağlup etti

Olympiakos 3 puanı 3 golle aldı


ANKARA (AA) - Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 19. haftasında karşılaştığı Iraklis'i 3-0 yendi.

Lider Olympiakos, Yunanistan liginin 19. haftasında Iraklis'i ağırladı. Olympiakos, Viana'nın 2, El Younoussi'nin 42 ve Fortounis'in 56. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 16 karşılaşmaya çıkaran Olympiakos, puanını 48'e yükselterek en yakın takipçileri Panionios ve PAOK'un 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.


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Anahtar Kelimeler:
FutbolOlympiakosOsmanlısporYunanistan Süper Ligi
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