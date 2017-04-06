"Omzumdaki ağrıya rağmen hareketi yaptım"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Halka branşında yaptığı hareketi Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçen İbrahim Çolak, "Sonuçta tarihe adımı yazmış oluyorum. Ömür boyu o kural kitapçığında bu hareketin adı 'the colak' olarak geçecek, gerçekten gurur verici bir şey." dedi.

İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Cimnastik Kupası'nın Avustralya ayağında yaptığı ve FIG tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirilen hareket için yaklaşık 3 ay hazırlandığını söyledi.

Daha sonra başka hareketler üzerine çalıştığını ve Avustralya'dan 1 hafta önce bu hareketi Dünya Kupası'nda yapmaya karar verdiğini kaydeden İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"Tekrar çalışmaya başladım. Biraz zorlandım, çünkü bana göre ters bir hareket, sakatlığa açık bir hareket o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Daha önce çalıştığım için ona güvenerek bu hareketi yaptım. İlk yaptığım zaman sol omzumdan bir ses geldi zorlamadan kaynaklanan bir şey herhalde, gerçekten canımı yaktı. Beni etkiledi, hareket çok daha iyi olabilirdi, omzumdaki ağrıya rağmen yaptım. Çünkü hareketi yapmayı çok istiyordum."





- "Sonuçta tarihe adımı yazmış oluyorum"





İbrahim Çolak, hareketi yaptıktan sonra herkesin kendisini tebrik ettiğini, bunları duyduktan sonra omuz ağrısını hissetmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmimin yazılması önemli bir şey, sonuçta tarihe adımı yazmış oluyorum. Ömür boyu o kural kitapçığında bu hareketin adı 'the colak' olarak geçecek, gerçekten gurur verici bir şey. Zaten daha öncesinde takım arkadaşım Ferhat Arıcan da literatüre geçmişti. O ne zaman yeni bir hareket yapsa biz de çok mutlu oluyorduk. Aslında onu gördükten sonra 'ben de niye yapmıyorum' diye sordum kendi kendime, antrenörümle düşünme sürecine girdim ve bu hareketi düşündüm."

İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan'a, antrenörleri Yılmaz ve İsmail Göktekin ile Şavkar Cimnastik Kulübünün yanı sıra cimnastik sporunun içinden gelen ve kendilerine her zaman yardımcı olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.





- Göktekin: "En yakın hedef madalya"





İbrahim Çolak'ın antrenörü Yılmaz Göktekin de İbrahim Çolak'ın yaptığı hareketin zor bir hareket olduğunu, hareketi yaparak isminin ölümsüzleştiğini söyledi.

İbrahim'in diğer aletleri de yapmasına rağmen halkada daha başarılı olduğunu belirten Göktekin, "Artık en büyük hedefimiz madalya, bir harekette ismimiz var. Başka çalıştığımız hareket de var ama en yakın hedef Avrupa şampiyonasında madalya kazanmak." dedi.



