Önce fabrikada sonra antrenmanda ter döküyor





KARAMAN (AA) - MURAT ÖZÜNAL - Muay thai branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan, altın kemer sahibi sporcu Gökhan Çiçek, fabrikada çalıştıktan sonra dünya şampiyonluğu için antrenmanda ter döküyor.

Karaman'da yaşayan 19 yaşındaki Gökhan Çiçek, bir yandan geçimini sağlamak için bisküvi fabrikasında 12 saat çalışırken, diğer yandan 9 yıldır yaptığı muay thaide adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Yıldızlar kategorisinde iki kez Türkiye, gençler kategorisinde ise bir kez Balkan şampiyonluğu kazanan Gökhan, en büyük hayali olan dünya şampiyonluğuna ulaşabilmek için işten kalan zamanlarında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Gökhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Sporun kendisini bambaşka yerlere taşıdığını belirten Çiçek, "Spor yapmak beni olgunlaştırdı, konuşmamızı, düzenimizi, tavrımızı, her şeyimizi değiştirdi. Herkese mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine muay thai sporuna başladığını dile getiren Gökhan, "Spora başlarken aslında öncelikli hedefim stresimi atmaktı. Doğrusu, müsabakalara katılmak için spor yapmıyordum. Hocamın yönlendirmesiyle müsabakalara katılmaya başladım. İlk katıldığım turnuvada Türkiye üçüncüsü oldum." diye konuştu.

Gökhan, Türkiye'de yıldızlar kategorisinde iki kere Türkiye şampiyonluğu ve gençlerde ise Balkan şampiyonluğu yaşadığını, Avrupa şampiyonasına ise maddi imkansızlık nedeniyle katılamadığını anlattı.





- "Bazen pes edecek gibi oluyorum ama etmiyorum"







Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bisküvi fabrikasında 12 saatlik vardiya ile çalıştığını aktaran Çiçek, şöyle devam etti:

12 saat çalıştıktan sonra salona geliyorum ve burada 3 saat antrenman yapıyorum. Kolay bir şey değil, bunu her insan kaldıramaz. Uyku düzenim bozuluyor, bazen pes edecek gibi oluyorum ama etmiyorum. 'Tüm sıkıntılara rağmen başaracağım diyorsun' ve başarıyorsun. Ben buralara kadar geldiysem devamını da getireceğime inanıyorum."





- "Spor vasıtasıyla gençlerimize sahip çıkıyoruz"





Antrenör Celalettin Gözel de muay thai branşında bütün sporculara önce öfke, zihin ve vücut kontrolü eğitimi vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Muay thaiye gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Gözel, "Bize gelen gençler arasında, özel hayatlarında çeşitli sıkıntılar yaşayanlar da var. Bu sporcularımız bir süre sonra toplumla iletişimi daha da gelişiyor. Sporcularımızın çoğu hayattan çok fazla beklentisini kalmamış gençlerdi. Spor vasıtasıyla gençlerimize sahip çıkıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gökhan'ın zorlu bir iş hayatı varken antrenmanlara gelmesi ve başarılı olmasının takdir edilecek bir durum olduğunun altını çizen Gözel, insanın, fedakarlık yaparak bir yerlere gelebileceğini vurguladı.