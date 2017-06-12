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"Önceliğimiz bütçe olacak"

- Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Yamak: "Önceliğimiz bütçe olacak. Zorlu bir ligde mücadele ettiğimiz için güçlü bir bütçe hedefliyoruz"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Fatih Yamak, 2017-2018 sezonu planlaması ve takım oluşturulması çalışmalarına önümüzdeki hafta içerisinde başlayacaklarını söyledi.

Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun başlamasına 3-4 aylık bir zaman bulunduğunu, bu nedenle aceleci davranmadıklarını belirtti.

Gelecek hafta başında yönetim olarak bir araya gelerek, bütçe başta olmak üzere yapılacak planlamalarla ilgili toplantı gerçekleştireceklerini aktaran Yamak, "Önceliğimiz bütçe olacak. Zorlu bir ligde mücadele ettiğimiz için güçlü bir bütçe hedefliyoruz. Sponsor arayışlarımız olacak. Oluşturacağımız bütçemize göre de takım kurma adına transfer çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başantrenör konusunda önce Aleksandar Trifunovic ile görüşeceklerini vurgulayan Yamak, şöyle konuştu:

"Aleksandar Trifunovic ile bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Anlaşamazsak ya da kendisi bir takımla sözleşme imzalarsa başka isimlere yöneleceğiz. Yine mevcut sezonda hayata geçirdiğimiz gençlerden takım iskeleti oluşturma uygulamamızı, 2017-2018 sezonunda da devam ettirmeyi planlıyoruz."


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BasketbolSpor Toto Basketbol Süper LigiYeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Fatih Yamak
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