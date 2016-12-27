



ANKARA (AA) - İLKNUR ÇETİNBAŞ - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, gelecek dönemde en önemli önceliklerinin güvenlik konusu olacağını söyledi.

Yazıcı, AA muhabirine, geride kalan dönemi değerlendirerek, 2017 hedeflerini anlattı. Yazıcı, organizasyonlardaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirterek, "Sadece güvenlik önlemlerini artırmakla kalmayacağız. Toplumun gözündeki 'zengin çocuklarının eğlencesi' imajını değiştirmek adına, motor sporlarının güvenli olduğunu, yanlışın sokaklarda hız yapmak olduğunu, kamu spotları ve sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara anlatacağız. Önümüzdeki dönemde ilk önceliğimiz güvenlik olacak." diye konuştu.

Her ilde bir yarış pistinin olması gerektiğini dile getiren Yazıcı, "Gençlere 'caddede hız yapma, yarış pistlerini kullan' diyeceksek, bu pistleri tesis etmeliyiz. Bu pistler, sportif organizasyonların yanı sıra trafik güvenliği ve doğru otomobil kullanma eğitimleri için de kullanılacak. Yani sosyal sorumluluk açısından da önemli bir görev üstlenecekler." ifadelerini kullandı.





-"Körfez Yarış Pisti'ne ciddi bir yatırım yaptık"

Geçen yıl olağanüstü genel kurulla göreve geldiklerini anımsatan Yazıcı, ilk olarak, ulusal yarış organize eden kulüplere maddi destekte bulunduklarını anlattı. Yazıcı, "Kulüpler de bu yaklaşımdan memnun kaldı, organizasyonların kalitesi arttı. Tüm ulusal branşlarda sınıflarını ilk 3 sırada tamamlayan sporcularımıza teşvik amaçlı yarış lastikleri dağıttık. Böylece sporcularımıza verdiğimiz değeri gösterdik." diye konuştu.

Federasyona bağlı tek tesis olan Körfez Yarış Pisti konusunda bazı sorunlarla karşılaştıklarını ve pisti kanunen kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaptıklarını anlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Piste ciddi bir yatırım yaptık. Garajlarını yeniledik, asfaltın bozuk kısımları, tuvaletler onarıldı ve yenileri eklendi. Şimdi elimizde eksiksiz ve yüksek kalitede diyebileceğimiz bir tesisimiz var. Mayıs ayında Marmaris'te çok güzel bir festival yaptık. Bu festival, klasik otomobil, ralli ve off-road yarışlarının aynı anda yapılması sebebiyle bir ilkti. Halk, medya ve sporculardan çok güzel yorumlar aldık. Bu da birleşerek güzel şeyler yapabileceğimizin göstergesiydi. Bu yıl ayrıca ilköğretim öğrencilerini hedef alan 'Velinin Karnesi Nasıl' projesine başladık. Proje gereği kadınlar kurulumuz seminerler düzenliyor ve şampiyon sporcular, öğrencilere trafik güvenliği ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgiler veriyor. Öğrenciler de annelerinin trafikte kurallara uyup uymadığını denetleyerek, dağıtılan karnelerde onlara not veriyor. En yüksek puanı alan annelere profesyonel eğitim veriliyor."





- "Şampiyonlar Şampiyonu" kutlaması

Gelecek yıl ilk olarak "Şampiyonlar Şampiyonu" kutlamasının yapılacağını, panayır havasındaki organizasyonda, tüm branşların şampiyonlarının eşit otomobillerle eleme usulü yarışacaklarını belirten Serkan Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Büyük bir otomobil markası ile anlaşarak, her organizatör kulübümüze bir yarış otomobili vermeyi planlıyoruz. Bu projede her kulüp, yaş grubuna göre yapılacak slalom yarışlarıyla belirlenecek birer sporcu yarıştıracak. Aslında bu, yetenekli genç sporcu bulma projesi. Keşfedeceğimiz genç sporculara destek verip Türkiye Şampiyonası'nda yarışmalarını sağlayacağız. Sistem bu şekilde gelişerek devam edecek ve böylece yeni sporcular yetiştireceğiz."

Motor sporlarının ülke tanıtımına olan katkısının daha fazla anlaşılmaya başladığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de de eminim dünya çapında başarılı olabilecek yetenekte pilotlar çıkacaktır. Biz sporcuları destekleyeceğiz. Sporcuyu desteklemezsek ve Türk bayrağını yurt dışına götüremezsek, bu koltukta oturmamın anlamı yok. Mesela Belçika'da federasyonun sporcu geliştirmeye ayırdığı bütçe, yıllık 7 milyon dolar. Bizim de bu konuda gerekli desteği alacağımıza inancım tam. Çünkü bizim de, Berkay Besler, Ayhancan Güven, Yağız Avcı, Murat Bostancı, Orhan Avcıoğlu ve Kaan Önder gibi Avrupa ve dünya çapında başarılar sağlayabilecek yetenekte genç pilotlarımız var."

Dünya şampiyonalarına sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Yazıcı, "80 milyonluk ülkede Sebastien Loeb yeteneğinde biri mutlaka çıkacaktır. Bir gün Formula 1'i de, WRC'yi de kazanan bir Türk pilot çıkacak ama ne zaman çıkacak? Biz bunun temelini kurmak için uğraşıyoruz. Atacağımız sağlam adımlarla belki 10, belki 20 yıl sonra olacak. Bizim amacımız kısa vadede iş yapmak yerine, uzun vadeli planlar yapmak. Bakanlığımızı sporcu yetiştirme konusunda projelerimizi anlatacağız ve ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

"Öncelik olarak camiayı hareketlendirmemiz gerekiyor." diyen Yazıcı, Türkiye'de şampiyona olarak yapılan 9 branşın isim hakkını çok makul fiyatlarla vermek istediklerini, zamanla işler büyüdükçe ortakların aldığı faydanın da büyüyeceğini ve herkesin kazanacağını sözlerine ekledi.