



İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - İlk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından play-off şansını yitiren Ümraniyespor'da kulüp başkanı Recep Yoğurtçu, geçen sezonun üstüne çıkmak istediklerini söyledi.

Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sezonun üstüne çıkmaya çalışacağız. Ligin kalıcı takımı olmak amacındayız ama en kötü ihtimalle play-off oynamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte hedefimiz Süper Lig olacak." diye konuştu.

Transfer döneminde teknik heyetin eksik gördüğü bölgelere futbolcular aldıklarını anlatan Recep Yoğurtçu, geçen sezonu Atiker Konyaspor'da geçiren Dimitar Rangelov'dan büyük beklentileri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mevcut kadromuzu koruyarak nokta transferler yaptık. Rangelov önemli bir eksiğimizi giderdi. Santrfor pozisyonundaki eksiğimizi onunla aşacağız. 1. Lig'e uygun olmayan oyuncularımızı gönderdik, onların eksiklerini de gidererek kulübeyi güçlendirdik. Birkaç görüşmemiz daha var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz."





- "Bayram Bektaş, kulüp mantığımıza uygun bir teknik adam"





Başkan Yoğurtçu, göreve yeni başlayan teknik direktör Bayram Bektaş ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Erkan Sözeri'den çok memnunduk ama Kardemir Karabükspor'dan teklif gelince önünü açmak istedik. Süper Lig'de görev yapmak Erkan hocanın da hayaliydi. O yüzden yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Kulüp olarak her zaman hazır bir B planımız var. Bayram hoca da takip ettiğimiz bir isimdi ve kendisiyle anlaştık. Bayram Bektaş, kulüp mantığımıza uygun bir teknik adam. Aramızda iyi bir ilişki var."

Hedefledikleri sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da hamleleri olduğunu anlatan Recep Yoğurtçu, "Tesisleşmeye tam gaz devam ediyoruz. Kulüp binamız yapılıyor. Antrenman sahamızı yeniledik, tribünlerimiz bitiyor. Tesisleşmeye ayak uydurmak istiyoruz. Maç sahamızın da çimi serilecek. İlk hafta deplasmanda Gaziantepspor'la oynayacağız. İkinci hafta Boluspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacağız. Eylülün ilk haftasında sahamızı tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.





- Gelenler, gidenler





Geçen sezon TFF 1. Lig'i 48 puanla 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor yeni sezon öncesi 4 önemli transfer yaptı.

Atiker Konyaspor'la yollarını ayıran Dimitar Rangelov'un yanı sıra Yunanistan ekibi PAS Lamia'dan Andreas Vasilogiannis, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonoia Lefkoşa'dan Alexandre Henri Marco Silva Cleyton ve Çorum Belediyespor'dan Emre Yakut'u kadrosuna katan Ümraniyespor, 12 futbolcu ile de vedalaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezonda Mehmet Öztonga, Erol Yükseker, Ömer Tunç, Burak Şahin, Ömer Can Sokullu, Abdullah Halman, Süleyman Enes Özer, Samet Rakipoğlu, Seidu Salifu, Ömerül Faruk İşler ve Mahatma Otoo ile yola devam etmeme kararı aldı. İtalya temsilcisi Fiorentina'dan kiralanan Steve Beleck ise takımına döndü.