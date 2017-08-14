Onur Air, Göztepe'nin hava yolu ulaşım sponsoru oldu

İZMİR (AA) - Onur Air, bir yıllığına Göztepe'nin hava yolu ulaşım sponsoru oldu.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Süper Lig'e çıktıktan sonra tarihi ve hikayesiyle beraber takıma olan ilginin arttığını ifade etti.

Sepil, Göztepe'nin hedefinin sadece İzmir olmadığını belirterek, ulusal ve uluslararası anlamda Göztepe'yi layık olduğu yere çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Süper Lig'e çıktıktan sonra Onur Air'in kendileriyle irtibata geçtiğini bildiren Sepil, "Konuşmalarımız sonrası bizim hava yolu sponsorumuz oldular. Sadece futbol olarak değil, her türlü konuda bize yardımcı olacaklar. Bizim için bu tür ulusal ve uluslararası markaların takımımıza sponsor olması çok önemli. Onur Air'e teşekkür ediyoruz. Bunun devam edeceğini umut ederek yola girdik." ifadelerini kullandı.





- "İzmir'e sefer sayısını 10'a çıkarmayı düşünüyoruz"





Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun da Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'e Süper Lig'e bir İzmir takımı kazandırdıkları için teşekkür etti.

Göztepe'ye sponsor oldukları için Onur Air olarak gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını dile getiren Tosun, "Şu anda İzmir'e 5 sefer yapıyoruz. Bunu 1 Ekim'den itibaren 10'a çıkarmayı düşünüyoruz. Her zaman Göztepe'nin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Tosun, Türkiye'de ilk defa profesyonel bir takıma sponsor olduklarını da bildirdi.

Toplantı sonrası Teoman Tosun, Sepil tarafından hediye edilen ve üzerinde adının yazılı olduğu formayı giydi.