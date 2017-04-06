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Onur ve Castillo'nun formaları müzede sergilenecek

- Bordo-mavili takımın yeni stadı Medical Park Arena'daki ilk maçında fileleri havalandıran Fabian Castillo ile takım kaptanı Onur Kıvrak'ın bu müsabakada giydikleri formalar müzede sergilenecek

Onur ve Castillo'nun formaları müzede sergilenecek


TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da Gaziantepspor ile yaptığı açılış maçında ilk golü atan Fabian Castillo ile takım kaptanı Onur Kıvrak'ın bu müsabakada giydikleri formalar Şamil Ekinci Müzesi'ne kaldırıldı.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu, kurucu üye Nizamettin Algan ile arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun'un yer aldığı organizasyonda Onur ve Castillo, ilk olarak müzeyi gezip ardından Gaziantepspor maçının imzalı topunu ve bu müsabakada giydikleri formaları müze görevlilerine teslim etti.

Tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, müzede olmanın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Kulübümüzün tarihi başarılarının sergilendiği müzemizi gezip etkilenmemek mümkün değil. Her gelişimde çok etkileniyorum. Böyle bir müzede formamın sergilenecek olması benim için büyük bir gurur ve onur. Amacımız buraya yeni kupalar kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı futbolcu Castillo ise yeni statta ilk golü atarak kulübün tarihine geçtiği için gurur duyduğunu vurgulayarak, "İşimiz burada bitmedi. Şimdi daha büyük başarılarda takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.


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CastilloFormaMüzeOnur KıvrakTrabzonspor
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