



ORDU (AA) - Ordu 3. Uluslararası Ödüllü Satranç Turnuvası başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği turnuvanın açılış töreni, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya yerli ve yabancı 610 sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuvanın son derece iyi organize edildiğinin altını çizen Tulay, "Özellikle unvanlı sporcuların burada olması çok anlamlı. Bu konuda bize destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a çok teşekkür ederim." dedi.

Tulay, Ordu'da satranç konusunda oldukça güzel gelişim kaydedildiğini vurgulayarak, "Ordu'da satrancın temeli yıllar önce atılmıştı. Bugün burada bunun yansımalarını çok iyi görüyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın uluslararası alanda tanınan ve bilinen bir organizasyon haline geldiğine de vurgu yapan Tulay, "Ordu 3. Uluslararası Ödüllü Satranç Turnuvası, çok iyi organize edilmiş bir turnuva olarak ulusal ve uluslararası alanda adını duyurmaya başladı. Çeşitli illerden ve farklı ülkelerden birçok sporcu, turnuvaya ilgi gösteriyor. Turnuvaya katılan profesyonel sporcuların ELO (dünya çapındaki satranç puanı) ortalaması 2100'ün üzerinde. Bu da katılanların çok kuvvetli sporcular olduğu ve güzel bir turnuva yaşanacağı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek ise turnuvanın 3 yıl içinde yakaladığı başarıya dikkati çekerek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Satranç Federasyonu ile düzenlediğimiz Ordu 3. Uluslararası Ödüllü Satranç Turnuvası, ülkemiz genelinde düzenlenen özel satranç turnuvaları arasında katılımcı sayısı ve sporcu kalitesi açısından birinci sırada yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Civelek, turnuva ile birçok amacı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Satranç turnuvasını ilimizde düzenlemekle, çocuklarımızı satranca yönlendiriyor, uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarına katılacaklara destek oluyoruz. Spor alanlarına daha çok vatandaşımızın katılımını sağlayarak çocuklarımızda spor sevgisi ve kültürü ile sağlıklı bir toplumun temelini oluşturuyoruz. Ayrıca turnuvamızla ülkemiz ve ilimizin tanıtımını yaparak ülkeler arasında dostluk ve barışa katkı sağlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Satranca üç yılda 440 bin lira destek verdiklerini kaydeden Civelek, 51'i yabancı 610 sporcunun mücadele edeceği turnuva süresince çeşitli kategorilerde dereceye girenlere toplamda 52 bin lira ödül dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ordu 3. Uluslararası Ödüllü Satranç Turnuvası, Gülkız Tulay ile Bülent Civelek'in yaptığı sembolik müsabaka ile başladı.

Turnuva, 9 Nisan Pazar günü yapılacak müsabakalar ve düzenlenecek törenle sona erecek.