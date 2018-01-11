Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Ordu stadında sona doğru

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: "UEFA standartlarında yapılan yeni stadın kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlandı"

Ordu stadında sona doğru

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımı devam eden yeni stadın kaba inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne 20 bin seyirci kapasiteli inşa edilen yeni statta çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Enver Yılmaz, 2017 yılının mayıs ayında ilk kazmayı vurdukları stat inşaatında gece gündüz çalışıldığını dile getirerek, yeni stadın 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edildiğini anımsattı.

Yılmaz, ay sonunda stadın kaba inşaatının tümünün tamamlanmasının hedeflendiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"UEFA standartlarında yapılan yeni stadın kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlandı. Ayrıca şu anda stadın çelik imalatı ise yüzde 65 seviyelerinde bitirildi."

Fındık figürlü olacak şekilde inşa edilen stadın denize bakan tarafının otel olarak kullanılacağını da vurgulayan Yılmaz, "İnşallah yeni futbol sezonunda hizmete girecek olan stadın tribün ince işçiliği de bir yandan devam ediyor." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Ordu Stadı’nın bir kompleks olarak yapıldığına da işaret ederek, stadın 428’i kapalı ve 137’si açık olmak üzere 565 kapasiteli araç otoparkı olacağını, bunun dışında statta restoranların da bulunacağını ifade etti.

Enver Yılmaz, yeni statla Yeni Orduspor'un şahlanacağını ve tekrar taraftarlarına güzel günler yaşatacağını belirterek, "İnşallah yeni başarılar bu statla gelecek. Bu şehrin insanlarına futbolu yeniden sevdireceğiz. Yeni kupaları bu statla kazanacağız." açıklamasında bulundu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enver YılmazİnşaatOrduStat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5