Orhan Okulu'nun gözü altın kemerde





BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Balaban'a yenilerek kaybettiği başpehlivanlığı son 2 yıldır Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde kazanan Orhan Okulu, "Kurtdere Er Meydanı'na bu yıl üst üste 3. kez başpehlivanlığı elde ederek altın kemerin sürekli sahibi olmak için geldim." dedi.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri için Balıkesir'e gelen Orhan Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır başpehlivanlığı kazandığı organizasyon için Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlandığı gibi çalıştığını söyledi.

Organizasyonda 78 başpehlivanın boy göstereceğini dile getiren Orhan Okulu, üç gün sürecek müsabakaların sonunda 3. kez başpehlivan olarak er meydanından ayrılmak istediğini ifade etti.

Rakiplerini küçümsemediğini ancak iddialı olduğunu aktaran Orhan Okulu, şunları kaydetti:

"Benim için önemli bir yıl. Kurtdere Er Meydanı'na bu yıl üst üste 3. kez başpehlivanlığı elde ederek altın kemerin sürekli sahibi olmak için geldim. Altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum. Güreşlere iyi hazırlandım. Altın kemere uzanmak istiyorum. Güreşecek tüm başpehlivanlar kura ile karşılaşıyor. Hepsi benim için rakip. Hepsini yenip finale kalmak istiyorum."

Güreşlere hazırlanırken protein ağırlıklı beslendiğini anlatan Orhan Okulu, kilosunu ve gücünü korumak zorunda olduğunu belirtti.

Orhan Okulu, güreşte kilo ve gücün önemli olduğunu vurgulayarak, "Çoğunlukla et tüketiyoruz. Sabahları kahvaltıda mutlaka 3-5 yumurta yiyorum. Mesela çekişmeli güreşler olduğunda art arda müsabakalar sonrası bir organizasyon sonunda 5 kilo kaybettiğim oluyor." diye konuştu.