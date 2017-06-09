Orman, VAR sistemini değerlendirdi





ORDU (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "Bu uygulamanın yüzde yüz avantajları olacaktır, dezavantajları olacaktır. Bazı şeyleri düzelteceği kesin ama yanından ne gibi dezavantajlar getirir bilmiyorum. Biraz izlemek lazım." dedi.

Ordu Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenecek iftar programına katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na özel uçakla gelen Orman'ı bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, Karadeniz'de güzel bir gün geçirmek üzere Ordu'ya geldiğini söyledi.

Ordu'daki programa katıldıktan sonra Artvin'de anneannesinin mezarını ziyaret edeceğini belirten Orman, hafta sonunu bu şekilde geçireceğini ifade etti.

Bir gazetecinin sezonun nasıl geçtiği yönündeki sorusu üzerine Orman, "Çok yorucuydu. Halen de yorucu. Bu aşamada dostlarımızla ve Beşiktaşlılarla buluşuyoruz. Ramazan ayını böyle değerlendiriyoruz. İnşallah bayramda da tatil yapacağız." diye konuştu.

VAR sisteminin uygulaması yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Orman, "Bu uygulamanın yüzde yüz avantajları ve dezavantajları olacaktır. Bazı şeyleri düzelteceği kesin ama yanında ne gibi dezavantajlar getirir bilmiyorum. Biraz izlemek lazım." şeklinde konuştu.

Orman, açıklamasının ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdi.