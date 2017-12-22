''Oryantiringde hedef dünya şampiyonluğu''

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, ''2020 yılında Kocaeli'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye olarak dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz.'' dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oryantiring sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin adının oryantiring sporu ile anılması için gayret gösterdiklerini anlatan Akyüz, oryantiring sporundaki uluslararası başarının artması için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin oryantiring sporundaki başarısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Hacer Akyüz, şunları kaydetti:

''Olimpik başarı anlamında Akdeniz ülkelerinde şampiyonluklarımız mevcut. 2019 yılında biz Erzurum'da Kayak Oryantiring Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası'nın bir ayağını organize edeceğiz. 2020 yılında Kocaeli'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye olarak dünya şampiyonluğu hedefliyoruz. Ülkemizde yapılan şampiyonada tabii ki hedefimiz kürsü. Sporcularımıza da bu konuda yatırımlar yapıyoruz. Sporcularımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Biz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk 10'a girebilmeyi, 2020 yılında ise şampiyonluğu hedefliyoruz.''

Her yaştan insanın oryantiring sporu yapabileceğine dikkati çeken Akyüz, yıl içinde 50'nin üzerinde yarışma yaptıklarını ve yurt dışında gerçekleştirilen şampiyonalara da katıldıklarını anlattı.





- ''En büyük hedefimiz olimpik olabilmek''





Akyüz, 2000 yılında 9 olan sporcu sayısının şu an 12 bine ulaştığını bildirdi.

Hacer Akyüz, sporcu sayısının daha da artması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İki yıl içerisinde 81 ilde harita çizimlerini tamamlamayı hedeflediklerine aktaran Akyüz, şöyle konuştu:

''Şu an halen 23 ilimizde hiç haritamız yok.Türkiye'de geçtiğimiz yıl 68 kilometrelik bir alanın haritası çizildi. Harita anlamında zengin değiliz. Ancak bir yıl içerisinde ciddi anlamda harita çizdik. Oryantiring sporunda en büyük hedefimiz olimpik olabilmek.''



