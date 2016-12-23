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Oscar Çin'e transfer oldu

- Chelsea, Brezilyalı futbolcusu Oscar'ın sezonun ikinci yarısından itibaren Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyeceğini açıkladı

Oscar Çin'e transfer oldu


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı.

Chelsea'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin detayları konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, 4,5 yıldır Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi. Oyuncunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Chelsea'nin bu transferden kasasına 70,5 milyon avro bonservis bedeli koyacağını öne sürdü.

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