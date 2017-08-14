Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda okçuluğa yoğun ilgi

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesinde açılan okçuluk kursları büyük ilgi görüyor.

Bilecik Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Söğüt Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, tarih bilincini artırmak ve Ertuğrul Gazi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla açılan kurslara daha çok ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt yaptırıyor.

Okçuluk antrenörü Ahmet Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Söğüt'ün tarihi ve kültürel yönünün çok büyük olduğunu söyledi.

Son zamanlarda gerek sosyal medyanın gerekse televizyon dizilerinin etkisiyle hem bölgeye ziyaretlerin hem de geleneksel spor dallarına olan ilginin arttığını anlatan Topçu, geleneksel spor dallarından birisi olan okçuluğun da bunlar arasında olduğunu belirtti.

Topçu, yaklaşık 3 aylık bir antrenman periyotunda olduklarını ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezi üzerinden açılan bu kursumuzda 120 kaydımız gerçekleşti. Biz bu 120 kaydı seanslara bölerek antrenmanlarımıza alıp onların başarılı birer sporcu olarak milli takıma katılabilmeleri, yükselmeleri için önderlik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Okların çeşitleri olduğuna işaret eden Topçu, şöyle devam etti:

"Normalde oklar, okçuluk iki branşa ayrılıyor modern ve geleneksel olmak üzere. Tabii ki biz geleneksel okçuluk yani Osmanlı okçuluğunda da çalışma yapmak istiyoruz ama onunla ilgili de gerekli doneleri elde ettiğimiz zaman onlarla da çalışmaya başlayacağız. Osmanlı okçuluğundan önce de modern okçulukla sporcularımızın daha bilinçli hale gelmesini istiyoruz. Ondan sonra Osmanlı okçuluğuna geçmeyi planlıyoruz. Çünkü Osmanlı okçuluğu modern okçuluktan biraz daha zor olduğu için bir altyapı niteliğinde biz bu çalışmayı gerçekleştirdik."





- "Gerçekten talep çok büyük"





Kursta şuan itibarıyla 20 öğrenci olduğunu belirten Topçu, şunları kaydetti:

"Biz bunları seans seans alıyoruz farklı gruplarla. Şuan okçuluk branşını Bilecik merkezde faal olarak gerçekleştiriyoruz. Söğüt'te de gerçekleştirmeye başladık. Talep çok fazla, git gide de duyuluyor. Normalde 150'ye yakın başvuru var. Başvurular her geçen gün artmakta. Bize veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlarımızı yeni gelen öğrencilerden alıyoruz ve yeni olan gruplarımıza dahil ediyoruz. Genelde ortaokul ve ilkokul yani 12-16 yaş arası çocuklarımız var. Gerçekten talep çok büyük. Biz büyüklere ve üniversite öğrencilerine ve normal veteran dediğimiz çalışan kesime yönelik de çalışmayı düşünüyoruz. Tabii biz yeni başladığımız için onları organize etmek için biraz zamana ihtiyacımız var. O zamanı bulduğumuzda Söğüt'te 7'den 70'e herkesi okçulukla buluşturmayı hedefliyoruz."

Üç çocuğunu da kursa yazdıran tarih öğretmeni Hüseyin Arsan ise böyle bir kursun açıldığını öğrenince çocuklarının kayıt yaptırmak istediğini söyledi.

Arsan, bunun üzerine onları desteklediğini vurgulayarak, "Biz Söğüt şenliklerinde at üzerinde ok atan sporcuları görüyoruz, milli sporlarımızdan bir tanesi ondan dolayı hoşumuza giden bir spor tabii. Çocuklarım da kendi istekleriyle katıldılar. Tabii ki biz sadece imkanların biraz daha fazla olmasını bekliyoruz yetkililerden. Söğüt Osmanlı'nın kurulduğu bir yer. Böyle bir ata sporunun da böyle tarihi bir ilçede olması gurur verici." görüşünü dile getirdi.











