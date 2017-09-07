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"Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık verdi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün transferlerini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün transferlerini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor, Ankaragücü'nün şampiyon olması için 4 futbolcusunu herhangi bir bedel talep etmeden Ankaragücü'ne kiralık olarak verdi..." ifadesini kullandı.

Hesabından futbolcular, Mehmet Umut Nayir, Lukas Szukala, Tonia Tisdell ve Saniago Mele'nin fotoğraflarını paylaşan Gökçek, oyuncuların piyasa değerlerine ilişkin bilgiler de paylaştı.

Muhabir: Musa Samur

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