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Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek

- Cezalı Serdar Gürler ve Tugay Kacar ile sakatlığı bulunan Sadeghian maçta forma giyemeyecek

Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Başkent ekibinde kart cezalısı futbolcular Serdar Gürler ve Tugay Kacar ile sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Payam Sadeghian Sharafabad maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör İrfan Buz'un göreve geldiği günden bu yana sahasındaki karşılaşmalarda rakiplerine yenilmeyen Osmanlıspor, bu maçta da 3 puanı hedefliyor.

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17. HaftaFutbolOsmanlısporSüper LigTeleset Mobilya Akhisarspor
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