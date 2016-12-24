Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

- Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen mor-sarılı ekip, lige verilecek araya galibiyetle girmek istiyor.

Üç kulvarda yoluna devam eden Osmanlıspor, Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu bu maçta görev yapamayacak.

Yeni Rize Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çaykur RizesporFutbolOsmanlısporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.