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Osmanlıspor deplasmanda ilk peşinde

Osmanlıspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Osmanlıspor deplasmanda ilk peşinde

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına moralli çıkacak.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Osmanlı Stadı'nda oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Haftaya 11 puan ve averajla 16. sırada giren Osmanlıspor, deplasmanda sadece bir puan alabildi. Başkent ekibi, 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Osmanlıspor'da sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun, Medipol Başakşehir'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Muhabir: Halil İbrahim Avsar

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Medipol BaşakşehirOsmanlısporSpor
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