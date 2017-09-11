Osmanlıspor evinde 280 gündür kazanamıyor





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahasında galibiyeti unuttu.

Ligin 4. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'ye 2-0 yenilen başkent temsilcisinin, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne çıktı.

Mor-sarılı ekip, Süper Lig'de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında almıştı. 4 Aralık 2016'da yapılan karşılaşmada Osmanlıspor'a, sahasındaki son üç puanı getiren golleri Musa Çağıran ve Numan Çürüksu kaydetmişti.

Başkent ekibi, Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından evinde maç kazanamadı. Mor-sarılılar, sahasında çıktığı son 12 iç saha maçından 9 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Osmanlıspor, bu süreçte geçen sezon Galatasaray, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'la berabere kalırken, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'a yenildi.

Ankara ekibi, taraftarının önünde bu sezon da Galatasaray ve Göztepe'ye boyun eğdi. Osmanlıspor'un, evindeki son 12 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:





Sezon Hafta Karşılaşma Skor2016-201715 Osmanlıspor-Galatasaray2-22016-2017 17 Osmanlıspor-Beşiktaş0-2 2016-201718Osmanlıspor-Antalyaspor 1-2 2016-2017 20Osmanlıspor-Trabzonspor0-12016-2017 22Osmanlıspor-Medipol Başakşehir0-12016-2017 24Osmanlıspor-Bursaspor1-12016-2017 26Osmanlıspor-Gaziantepspor0-22016-2017 29Osmanlıspor-Atiker Konyaspor0-0 2016-2017 31Osmanlıspor- Teleset Mobilya Akhisarspor 0-42016-2017 33Osmanlıspor- Çaykur Rizespor1-22017-2018 2 Osmanlıspor-Galatasaray 1-3 2017-2018 4 Osmanlıspor-Göztepe 0-2





- Düşüş önlenemiyor





Başkent temsilcisinde geçen sezonun ikinci yarısında başlayan düşüşün önüne geçilemiyor.

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Osmanlıspor, son 32 turunda Yunan ekibi Olympiakos'a elendikten sonra düşüşe geçti.

Geçen sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 26 puanla 6. sırada tamamlayan mor-sarılılar, 18 maçlık ikinci periyotta ise sadece 3 galibiyet elde edebildi. Osmanlıspor, 36 puanla küme düşen Çaykur Rizespor'dan sadece 2 puan fazla toplayarak, ligi 13. sırada bitirebildi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde 2017-2018 sezonuna da kötü başladı. Kadrosunu da önemli ölçüde yenileyen Osmanlıspor, ilk 4 haftada galibiyet yüzü görmezken, hanesine sadece bir puan yazdırabildi.

Sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilen başkent temsilcisi, ardından Galatasaray'a da aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftada deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Osmanlıspor, son olarak sahasında Göztepe'ye ise 2-0 boyun eğdi.

Bu sezon şu ana kadar kalesinde en çok gol gören takım konumundaki başkent temsilcisi, 17. sırada yer alıyor.





- 10 maçlık galibiyet hasreti





Osmanlıspor'un, Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise Göztepe mağlubiyetiyle 10 maça çıktı.

Ligde en son geçen sezonun 28. haftasında üç puan sevinci yaşayan mor-sarılılar, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

Osmanlıspor, daha sonra çıktığı 10 lig karşılaşmasının 8'ini kaybederken, 2 kez berabere kaldı.

Başkent ekibinin son 10 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Hafta Karşılaşma Skor 2016-2017 29 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor 0-0 2017-2017 30 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor 1-0 2016-2017 31 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor 0-4 2016-2017 32 Galatasaray-Osmanlıspor 2-0 2016-2017 33 Osmanlıspor- Çaykur Rizespor 1-2 2016-2017 34 Beşiktaş-Osmanlıspor 4-0 2017-2018 1 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor 3-1 2017-2018 2 Osmanlıspor-Galatasaray 1-3 2017-2018 3 Kayserispor-Osmanlıspor 2-2 2017-2018 4 Osmanlıspor-Göztepe 0-2





- Bülent Uygun da galibiyete hasret





Teknik direktör Bülent Uygun, kulübede yer aldığı son 10 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.

Geçen sezon İbrahim Üzülmez'in ardından Gaziantepspor'u çalıştıran Bülent Uygun, küme düşen Güneydoğu ekibinin başında çıktığı son 6 maçı kazanamamıştı.

Uygun, yeni takımı Osmanlıspor'la da 2017-2018 sezonunun ilk 4 haftasında galibiyet hasretine son veremedi.

Teknik direktör Uygun'un son 10 maçlık karnesi şöyle:

Sezon Hafta Karşılaşma Skor 2016-2017 29 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor 0-0 2016-2017 30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gaziantepspor 6-0 2016-2017 31 Gaziantepspor-Galatasaray 1-2 2016-2017 32 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor 2-0 2016-2017 33 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-4 2016-2017 34 Antalyaspor-Gaziantepspor 4-1 2017-2018 1 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor 3-1 2017-2018 2 Osmanlıspor-Galatasaray 1-3 2017-2018 3 Kayserispor-Osmanlıspor 2-2 2017-2018 4 Osmanlıspor-Göztepe 0-2



