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Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör...

Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Haftanın son antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Dar alanda minyatür kale maç yapan başkent ekibi, sprint çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Tedavisine devam edilen Engin Bekdemir idmanda yer almazken, adalesinde hafif ağrı bulunan Rumen golcü Raul Rusescu da tedbir amaçlı çalışmaya katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan başkent temsilcisi, akşam saatlerinde Malatya'da olacak.

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Bülent UygunEvkur Yeni MalatyasporFutbolOsmanlısporSüperlig
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