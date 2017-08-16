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Osmanlıspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı

Osmanlıspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı.

Başkent ekibinin oyuncuları idmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması ile başladı. Sonrasında yarı sahada pas organizasyonu gerçekleştirilen mor-sarılılar, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Osmanlısporlu futbolcular, son bölümde kanatlardan yapılan ortalarla gol ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Osmanlıspor hazırlıklarına yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Engin BekdemirFutbolGalatasarayOsmanlısporSüper Lig
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