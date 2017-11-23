Osmanlıspor, Gençlerbirliği maçına hazır

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında yarın başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen Portekizli sol bek Tiago Pinto katılmadı.
İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman saha kenarındaki sprint çalışmasıyla son buldu.