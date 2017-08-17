Osmanlıspor ilk haftayı telafi etme peşinde





ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna deplasmanda yenilgiyle başlayan Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ikinci haftada Galatasaray'la iç sahada yapacakları maça ilişkin, "Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir." dedi.

Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman lige zorluklarla başladıklarını dile getirerek, "Osmanlıspor için zor bir deplasman oldu. Evkur Yeni Malatyaspor maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık." ifadesini kullandı.

Takımda bazı mevkilerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Uygun, "Aldığımız yenilginin, eksiklerimizi görme ve giderme adına bir done olduğunu düşünüyorum. Kazanmak istiyorduk. Kazanacak bir futbol da sergileyemedik. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle de mağlup olduk. En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz, diye arzuluyoruz." şeklinde konuştu.





- "Hiç kimse yenilmez değildir"





Süper Lig'in 2. haftasında Ankara'da Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan teknik direktör Uygun, "Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir." diye konuştu.

Galatasaray'ın, Kayserispor maçında güzel bir oyunla galip geldiğini vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:

"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Yapılanmanın yeni sürecinde 6-7 arkadaşımızla birlikte yeni transferlerin bu hafta içinde geleceğini düşünüyorum. Bununla da Galatasaray maçına daha hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Osmanlıspor olarak nasıl bir mantalitede, nasıl bir oyun felsefesiyle sahada olmamız gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Sezon başında alınacak 1-2 mağlubiyetle teknik direktörlerin sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Uygun, "Yok, öyle bir dünya olmaz, olmamalı. Türkiye'de en kolay iş teknik direktörü suçlamak veya teknik direktöre o konuda ithamda bulunmaktır. Teknik direktörler eldekilerle en iyisini yapmaya çalışırlar. İstikrar başarının anahtarıdır. Medipol Başakşehir bunun en güzel örneğidir. Osmanlıspor güçlü bir takım. Osmanlıspor'da böyle bir şey yoktur." değerlendirmesini yaptı.





- Transferler





Bülent Uygun, kadrodan futbolcuların birer birer ayrıldığını anlatarak, "Gidenlerin yerini doldurmak için çalışmalar en iyi şekilde devam ediyor. Transfer sezonu bitene kadar çok önemli futbolcuların katılmasını bekliyorum." diye konuştu.

Anıl Karaer'in transferini gerçekleştirdiklerini belirten Uygun, "Onun hazırlanması 1-2 hafta sonra olacaktır. İyi ve kaliteli bir futbolcu kazandık." ifadesini kullandı.





- Türkiye'deki yabancı futbolcu kontenjanı





Tecrübeli teknik adam, Türkiye'deki yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Yabancı konusunda bazı söylemlerim var. Türk futbolcuları kaybetmiş durumundayız. Altyapılara gerekli değerin verilmesi lazım. Topu ve tüfeği olmayan bir futbol altyapısından bahsediyorum. 8-9 yabancı ve gerisi Türk futbolculardan kurulu bir takımız. En yakın zamanda bu sorun çözülür. Altyapı hocalarının maaşları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmelidir. Hala aynı yerde dönüyoruz. 10 kulüp dışında borçsuz kulüp gösterin bana."





- Futbolcu Musa: "Malatya'da bize yakışmayan bir futbol vardı"





Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, Süper Lig'in ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor önünde kötü bir futbol sergilediklerini söyledi.

"İlk maçta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık." diyen tecrübeli futbolcu, "Kötü futbol mu vardı, evet kötü futbol vardı. Bize yakışmayan bir futbol vardı açıkçası. Çok durağandık. Çok zor pozisyona girdik. Malatya 4 kez geldi, üçü gol oldu. Bunlar futbolda var. 33 tane maç daha var. İlk haftaların telafisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Galatasaray'ın çok iyi transferler yaptığını savunan Musa, "Ndiaye kardeşimi de aldılar. Sahada futbol 11'e 11 oynanıyor. İyi takımların alttaki takımlara kaybetmişliği vardır. Bizim Malatya'da başımıza gelen Galatasaray başına burada gelebilir." diye konuştu.

Galatasaray'ın maçlarda taraftarlarının desteğiyle temposunu arttırdığını anlatan Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maç aynısı olacak diye bir şey yok. Bu maçta hedefimiz 3 puan. Malatya maçını telafi etmek istiyoruz. Büyük hedefleri olan bir kulübüz. Takımımızda çok büyük bir yapılanma olmadı. Bugüne kadar bazı şeyleri başardık. Bundan sonra da başaracağımızı düşünüyorum. İkinci devrede Olympiakos maçıyla birlikte inanılmaz bir düşüş yaşadık. Zaman zaman futbolda bunlar oluyor. Galatasaray maçını 3 puanla geçip olumsuzlukları yok etmek istiyoruz."





- "Yabancı konusu, Türk futbolunun kanayan yarasıdır"





Türkiye'deki yabancı oyuncu fazlalığı konusunda da Musa, "Yabancı futbolcu konusu, Türk futbolunun kanayan yarasıdır." dedi.

Son durumla birlikte Türk futbolcuların altyapıdan yukarıya çıkmasının zorlaştığını dile getiren Osmanlısporlu futbolcu "Çünkü altyapıda, can çekişen dünya kadar kardeşimiz var. Bu çocuklar o kadar çok çalışıyorlar ki yoksulluk içinde bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. 9-10 yabancıyla oynuyoruz. Türk oyunculara daha fazla şans vermemiz lazım. Milli takıma oyuncu seçilecek ama yurt dışından seçiliyor. Zamanında büyük başarıları Türk oyuncular getirdi." ifadelerini kullandı.