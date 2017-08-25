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Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı

Başkent ekibi, Portekizli futbolcu Josue'yi Porto'dan bonservisiyle kadrosuna kattı.

Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Josue'yi, Portekiz temsilcisi Porto'dan transfer etti.

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Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yurtgüven, Josue'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını belirterek, "Josue ligimizi tanıyan, önemli ve özel bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla beraber kulübümüze önemli katkıları olacaktır. Josue kulübümüzün bu sezon transfer ettiği 8. oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.

Josue, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Galatasaray'da çıktığı 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'e yabancı olmayan Portekizli futbolcu, daha önce Bursaspor formasını da giydi.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

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GalatasarayJosueOsmanlısporPortoSporSüper Lig
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