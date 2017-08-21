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Osmanlıspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman,...

Osmanlıspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 70 dakika sürdü. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan mor-sarılılar, daha sonra yenilenme çalışması yaptı. Yarı sahada koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçta, Galatasaray karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular yer almadı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavisi devam eden kaleci Karcemarskas katılmazken, Koray Altınay takımdan ayrı çalıştı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı çift idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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3. HaftaFutbolKayserisporOsmanlısporSüper LigSüperlig
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