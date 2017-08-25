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Osmanlıspor, Kayserispor maçına hazır

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün kara yoluyla Kayseri'ye giden başkent ekibi, son çalışmasını...

Osmanlıspor, Kayserispor maçına hazır


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün kara yoluyla Kayseri'ye giden başkent ekibi, son çalışmasını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Mor-sarılı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Osmanlıspor'da cezalı Tonia Tisdell'in yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Karcemarskas ve Koray Altınay, Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.

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AntrenmanFutbolKayserisporOsmanlısporSüperlig
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