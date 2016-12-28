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Osmanlıspor, kupada lidere konuk olacak

- Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda lider Şanlıurfaspor ile karşılaşacak

Osmanlıspor, kupada lidere konuk olacak


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, 2016 yılındaki son resmi maçını yarın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda Şanlıurfaspor ile yapacak.

Şanlıurfa GAP Arena'da saat 16.00'da başlayacak 4. hafta maçını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Rakibiyle sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden Osmanlıspor, grupta 3'te 3 yapan lider Şanlıurfaspor'dan rövanşı almaya çalışacak.

Grupta haftaya 6 puanla 2. sırada giren başkent temsilcisinde Raul Rusescu, Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Kemal Kılıç'ın göreve gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Şanlıurfaspor ise başkent temsilcisi önünde gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.

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A GrubuFutbolOsmanlısporŞanlıurfasporZiraat Türkiye Kupası
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