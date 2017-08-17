Osmanlıspor Teknik Direktörü Uygun: En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna deplasmanda yenilgiyle başlayan Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ikinci haftada Galatasaray'la iç sahada yapacakları maça ilişkin, "Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir." dedi.

Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman lige zorluklarla başladıklarını dile getirerek, "Osmanlıspor için zor bir deplasman oldu. Evkur Yeni Malatyaspor maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık." ifadesini kullandı.

Takımda bazı mevkilerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Uygun, "Aldığımız yenilginin, eksiklerimizi görme ve giderme adına bir done olduğunu düşünüyorum. Kazanmak istiyorduk. Kazanacak bir futbol da sergileyemedik. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle de mağlup olduk. En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz, diye arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

"Hiç kimse yenilmez değildir"

Süper Lig'in 2. haftasında Ankara'da Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan teknik direktör Uygun, "Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir." diye konuştu.

Galatasaray'ın, Kayserispor maçında güzel bir oyunla galip geldiğini vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:

"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Yapılanmanın yeni sürecinde 6-7 arkadaşımızla birlikte yeni transferlerin bu hafta içinde geleceğini düşünüyorum. Bununla da Galatasaray maçına daha hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Osmanlıspor olarak nasıl bir mantalitede, nasıl bir oyun felsefesiyle sahada olmamız gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Türkiye'deki yabancı futbolcu kontenjanı

Tecrübeli teknik adam, Türkiye'deki yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Yabancı konusunda bazı söylemlerim var. Türk futbolcuları kaybetmiş durumundayız. Altyapılara gerekli değerin verilmesi lazım. Topu ve tüfeği olmayan bir futbol altyapısından bahsediyorum. 8-9 yabancı ve gerisi Türk futbolculardan kurulu bir takımız. En yakın zamanda bu sorun çözülür. Altyapı hocalarının maaşları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmelidir. Hala aynı yerde dönüyoruz. 10 kulüp dışında borçsuz kulüp gösterin bana."

Musa Çağıran: Malatya'da bize yakışmayan bir futbol vardı

Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, Süper Lig'in ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor önünde kötü bir futbol sergilediklerini söyledi.

"İlk maçta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık." diyen tecrübeli futbolcu, "Kötü futbol mu vardı, evet kötü futbol vardı. Bize yakışmayan bir futbol vardı açıkçası. Çok durağandık. Çok zor pozisyona girdik. Malatya 4 kez geldi, üçü gol oldu. Bunlar futbolda var. 33 tane maç daha var. İlk haftaların telafisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Yabancı konusu, Türk futbolunun kanayan yarasıdır"

Türkiye'deki yabancı oyuncu fazlalığı konusunda da Musa, "Yabancı futbolcu konusu, Türk futbolunun kanayan yarasıdır." dedi.

Son durumla birlikte Türk futbolcuların altyapıdan yukarıya çıkmasının zorlaştığını dile getiren Osmanlısporlu futbolcu "Çünkü altyapıda, can çekişen dünya kadar kardeşimiz var. Bu çocuklar o kadar çok çalışıyorlar ki yoksulluk içinde bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. 9-10 yabancıyla oynuyoruz. Türk oyunculara daha fazla şans vermemiz lazım. Milli takıma oyuncu seçilecek ama yurt dışından seçiliyor. Zamanında büyük başarıları Türk oyuncular getirdi." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar