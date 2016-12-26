Osmanlıspor yükselişte





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 26 puanla 6. sırada bitiren Osmanlıspor, geçen sezonun aynı dönemine göre daha iyi bir performans sergiledi.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki başkent temsilcisi, 16 haftalık bölümde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Mor-sarılı ekip, devre arasına 26 puanla 6. sırada girdi.

Osmanlıspor, geçen sezon ise aynı dönemde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puana ulaşmış ve 12. sırada yer almıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselme başarısı gösteren başkent temsilcisi, gol oranında ise geçen sezonun gerisinde kaldı.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda 16 maçta rakip fileleri 22 kez havalandıran mor-sarılılar, bu sezon ise 16 haftalık periyotta 21 gol kaydetti.

Bu sezon bir maçta en fazla iki gol atabilen Osmanlıspor, en farklı mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla deplasmanda Gaziantepspor'dan aldı.

Başkent temsilcisi, savunmada ise geçen sezona kıyasla daha iyi bir performans ortaya koydu. Kalesinde geçen sezonun ilk 16 haftasında 19 gole engel olamayan Osmanlıspor, 2016-2017 sezonunun aynı sürecinde ise kalesinde 16 gol gördü.





- Kalesini 6 maçta gole kapadı

Osmanlıspor, 16 haftalık bölümde iki maçta gol atma başarısı gösteremedi. Başkent ekibi, sezonun ilk haftasında Antalyaspor, 7. haftasında ise Bursaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'e geçen sezon yükselen mor-sarılılar, 6 maçta ise kalesini gole kapadı. Karcemarskas ve Hakan Arıkan'ın kalesini koruduğu Osmanlıspor, Antalyaspor ve Bursaspor'un yanı sıra Trabzonspor, Adanaspor, Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'dan gol yemedi.





- Ligde iki kez 2-0'dan yakalandı

Osmanlıspor, iki maçta 2-0'lık skor üstünlüğünü bulmasına rağmen sahadan üç puanla ayrılamadı.

Başkent ekibi, sezonun ikinci haftasında Gençlerbirliği, 5. haftasında da lider Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti ancak iki maçtan da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de mor-sarılı ekip, İspanya'nın Villarreal ekibi önünde aynı senaryoyu yaşadı ve 2-0 öne geçmesine rağmen daha sonra kalesinde 2 gole engel olamadı.





- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenilmedi

Osmanlıspor, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birer puanla ayrıldı.

Mor-sarılı takım, sahasında Fenerbahçe ile 1-1, Galatasaray ile de 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ı ligin 17. haftasında konuk edecek başkent temsilcisi, Trabzonspor'u ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.





- Dış sahada 13 puan topladı

Kadrosunda Dzon Delarge, Aminu Umar, Adrien Regattin, Badou Ndiaye gibi hızlı hücum oyuncuları bulunduran başkent temsilcisinin, deplasmandaki performansı iç sahayı aratmadı.



Dış sahada bu sezon şu ana kadar 8 maça çıkan Osmanlıspor, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Deplasmandan 13 puan çıkaran mor-sarılılar, dış saha performansları dikkate alındığında 5. sırada yer buldu.





- En golcü futbolcu Ndiaye

Osmanlıspor'un en golcü ismi rakip fileleri 5 kez havalandıran Ndiaye oldu. Bu oyuncuyu 4 golle Musa Çağıran takip etti.

Sakatlığının ardından son haftalarda form tutan Pierre Webo 3, Umar ile Mehmet Güven de ikişer golle takımına katkı sağladı.





- Akçay'ın vazgeçilmezi

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın bu sezon hem lig hem de Avrupa'da vazgeçmediği tek isim 32 yaşındaki savunma oyuncusu Numan Çürüksu oldu.

Kaptan Numan, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda 90 dakika forma giyme başarısı gösterdi.

Numan'dan sonra ligde en çok mor-sarılı formayı orta saha oyuncusu Ndiaye giydi. Sarı-kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor maçını kaçıran Ndiaye, diğer 15 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu futbolcuların dışında Mehmet Güven ve Musa Çağıran da düzenli olarak forma şansı buldu.





- Dik: "Birkaç transferle daha da güçleneceğiz"

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonunun ilk yarısına göre daha iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerine dikkati çeken Dik, "Üç kulvarda mücadele etmemize rağmen istediğimiz puanları aldık. Oyuncularımız iyi uyum sağladı. Geçen sezona göre daha başarılıyız." dedi.

Dik, mor-sarılı ekibin devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştireceğini dile getirerek, "Kampta eksiklerimizi giderme şansı bulacağız. Ayrıca birkaç takviyeyle daha güçlü hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos ile eşleştiklerini hatırlatan Dik, "İlk maçın deplasmanda olması avantaj. Deplasmandan gollü beraberlik ya da galibiyetle dönmemiz durumunda önemli bir avantaj elde ederiz. Sahamızda Olympiakos'u yeneceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.