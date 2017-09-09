Osmanlıspor'a 11 yeni futbolcu

ANKARA (AA) - Süper Lig takımlarından Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisi, 10 farklı kulüpten 11 futbolcuyu renklerine kattı. Yeni sezon için 6 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayan Ankara ekibi, 7 yabancı futbolcusunu ise başka takımlara gönderdi.
Osmanlıspor, 5 Türk isim ile sözleşme imzalarken, 7 Türk isimle de yollarını ayırdı.
Başkent temsilcisinin takıma kattığı ve gönderdiği isimler şöyle:
Gelenler (11): Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Hasan Kılıç (Samsunspor), Payam Sadeghian (Machine Sazi), Souleymane Doukare (Leeds), Anıl Karaer (Gençlerbirliği), Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir), Josue Pesqueira (Porto), Andreas Maxso (Nordsjaelland), Özer Hurmacı (Akhisar Belediyespor), Branislav Ninaj (Lokeren), Ahmet Eyüp Türkaslan (BUGSAŞ Spor-kiralık)
Gidenler (14): Bodou Ndiaye (Galatasaray), Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep), Takayuki Seto (Astra Giurgiu), Erdal Kılıçaslan (Türkgücü), Eren Tokat (Niğde Belediye), Santiago Mele, Tonia Tisdell, Umut Nayir (Kiralık-MKE Ankaragücü), Lukasz Szukala (MKE Ankaragücü), Sinan Kurt (Kiralık-BUGSAŞ Spor), Ahmet Kesim (Kiralık-Gazişehir Gaziantep), Okan Baydemir (Kiralık-Keçiörengücü), Caner Arıcı (Kiralık-Giresunspor), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor)
Kiralandıkları takıma dönenler (3): Aykut Demir (Trabzonspor), Dzon Delarge (Admira Wacker), Adam Maher (PSV Eindhoven)
Kiralandığı takımdan dönen (1): Raheem Lawal (Kayserispor)