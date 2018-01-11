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Osmanlıspor'a Belçikalı orta saha

Osmanlıspor, Norveç'in Stabaek takımından Belçikalı futbolcu Tortol Lumanza Lembi'yi kadrosuna kattı.

Osmanlıspor'a Belçikalı orta saha

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Norveç'in Stabaek takımından Belçikalı futbolcu Tortol Lumanza Lembi'yi kadrosuna kattı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Osmanlıspor'un Antalya kampına katılan Kongo asıllı futbolcu, Stabaek formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, böylece Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ın ardından üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

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