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Osmanlıspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

- Başkent ekibinde adale sorunu yaşayan Pinto ve Ahmet Eyüp Türkaslan antrenmana katılmadı

Osmanlıspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, 13 ayrı istasyonda kuvvet artırmaya yönelik çalışmayla sona erdi.

Mor-sarılıların idmanına adale sorunu yaşayan Tiago Pinto ile Ahmet Eyüp Türkaslan katılmadı.

Başkent temsilcisi, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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