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Osmanlıspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent...

Osmanlıspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, dar alanda pas ve sprint çalışmasıyla devam etti.

Tam sahada yapılan taktik çalışmasıyla sona eren idmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve kaleci Zydrunas Karcemarskas katılmadı.

Antrenmanın ardından kaleci Hakan Arıkan'ın 35, takımın tercümanlarından Serkan Gürbüz’ün ise 38. doğum günleri kutlandı.


- Sinan Kurt ile yollar ayrıldı


Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile yollar ayrıldı.

Almanya doğumlu futbolcu, geçen sezon ligde sadece son hafta Beşiktaş'a karşı 32 dakika süre almıştı.

Başkent ekibi, yabancı futbolcular Takayuki Seto, Cheick Diabate, Raul Rusescu, Luiz Carlos ve Lukasz Szukala'nın da sözleşmesini feshetmişti.

Osmanlıspor'un yollarını ayırdığı bu 5 yabancı futbolcudan Seto ve Diabate geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçirmiş, Rusescu, Carlos ve Szukala da düzenli olarak forma şansı bulamamıştı.


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FutbolGalatasarayOsmanlısporSüperlig
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