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Osmanlıspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

- Başkent ekibi günü çift antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Cikalleshi de çalışmalarda yer aldı

Osmanlıspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi günü çift antrenmanla tamamladı.

Osmanlıspor, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı günün ilk antrenmanında, dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı.

Akşam antrenmanı ise koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Maçta gol yiyen takım 200 metre mesafede, yüksek tempolu koşuyla cezalandırıldı.

Başkent ekibinin antrenmanlarında Medipol Başakşehir'den transfer edilen Arnavut golcü Sokol Cikalleshi de yer aldı.

Cikalleshi, akşam antrenmanında gösterdiği performansla teknik ekip ve takım arkadaşlarının takdirini topladı.


- Uygun: "Galibiyet sözünüzü yerine getirin"


Teknik direktör Bülent Uygun, antrenman bitiminde futbolculara baklava ikram etti.

Uygun, "Ben tatlımı aldım sözümde durdum. Şimdi sıra sizde. Göztepe maçı için verdiğiniz galibiyet sözünü yerine getirin." ifadelerini kullandı.

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