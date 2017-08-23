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Osmanlıspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

- Günün tek antrenmanına kaleci Karcemarskas ve Koray Altınay katılmadı

Osmanlıspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü, sakatlıkları bulunan Litvanyalı kaleci Zydrunas Karcemarskas ve Koray Altınay'ın çalışmaya katılmadığı bildirildi.

Futbolcuların ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla idmana başladıkları, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla antrenmana devam ettikleri ifade edildi.

Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren mor-sarılıların, ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi. İdmanın, 2 ayrı takım halinde yapılan şut, orta ve gol organizasyonlarıyla son bulduğu aktarıldı.

Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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