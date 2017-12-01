Osmanlıspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Batıkent Tesisleri’nde yapılan çalışma 1 saat sürdü. Sakatlığı süren Tiago Pinto, idmanın ana etabında takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanı, koordinasyona yönelik topla yapılan çalışmayla devam etti. Tam sahada gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, çift kale maçla antrenmanı bitirdi.
Osmanlıspor yarın saat 14.00'te İstanbul'a hareket edecek. Başkent ekibinde son idmanın İstanbul'da yapılıp, yapılmayacağına ise henüz karar verilmedi.
- Musa Çağıran ikinci kez baba oldu
Osmanlıspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Musa Çağıran ikinci kez baba oldu.
Orta saha oyuncunun, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde bir oğlu dünyaya geldi. Burcu-Musa çifti, bebeklerine "Emir" adını verdi.