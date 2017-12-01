Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Osmanlıspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

- Başkent ekibi, yarın İstanbul'a hareket edecek

Osmanlıspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Batıkent Tesisleri’nde yapılan çalışma 1 saat sürdü. Sakatlığı süren Tiago Pinto, idmanın ana etabında takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanı, koordinasyona yönelik topla yapılan çalışmayla devam etti. Tam sahada gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

Osmanlıspor yarın saat 14.00'te İstanbul'a hareket edecek. Başkent ekibinde son idmanın İstanbul'da yapılıp, yapılmayacağına ise henüz karar verilmedi.


- Musa Çağıran ikinci kez baba oldu


Osmanlıspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Musa Çağıran ikinci kez baba oldu.

Orta saha oyuncunun, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde bir oğlu dünyaya geldi. Burcu-Musa çifti, bebeklerine "Emir" adını verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirOsmanlısporSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5