Osmanlısporlu Diabate Serie A'da

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Cheick Diabate'yi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Benevento'ya kiraladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımda forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sezon sonuna kadar İtalyan ekibine kiralandı.
Osmanlıspor'a 2016 yılında transfer olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezonda Fransız ekiplerinden Metz'de kiralık olarak forma giymişti.
Malili futbolcu Cheick Diabate'nin, Osmanlıspor'daki sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.
Muhabir: Ömer Hakan Kibar