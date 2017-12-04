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Oturarak Voleybol Metin Türker Türkiye Kupası başladı

- TBESF tarafından Karabük'te düzenlenen organizasyonun açılış töreni yapıldı

Oturarak Voleybol Metin Türker Türkiye Kupası başladı


KARABÜK (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) Metin Türker Türkiye Kupası, Karabük'te başladı.

Soğuksu Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başlayan turnuvada, Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde 2016-2017 sezonu finalinde ilk dört sırayı alan Alaplı Alges, Karabük Gençlikspor, Karadeniz Ereğlispor ve Diyarbakır Ortopedik Engelliler ile 2. Lig'i ilk iki sırada tamamlayan Ostimspor ve Gaziantep Bedensel Engelliler mücadele edecek.

Törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, "Engellilerin her türlü haklardan yararlanması ve her alanda bizlerle beraber olabilmeniz için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada hepiniz bizim için birincisiniz. Turnuvaya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBESF Asbaşkanı Taner Canyurt ise "Bu turnuvada takımlar birinci, ikinci olabilir ama sizler gönlümüzde her zaman şampiyonsunuz. Oturarak voleybol, Türkiye'de yeni bir spor dalı. Bu turnuvayı Metin Türker adına düzenledik ve onu da buradan saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek müsabakaların sonunda kupa sahibini bulacak.

Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Türker, 6 Aralık 1997'de 59 yaşında yaşamını yitirdi. Türker, Kardemir Karabükspor Kulübünde de uzun yıllar başkanlık yaptı.

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Oturarak Voleybol Metin Türker Türkiye KupasıParavolleyTBESFTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
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