



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün kavga ortamına çekilmeye çalışıldığını savunarak, "Federasyon da dahil olmak üzere bizi federasyonla kavga ettirmeye çalışıyorlar. Oyuna gelmeyeceğiz." dedi.

Vodafone Park'ta, Şilili yeni transfer Gary Medel'in basına tanıtımının ardından gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Orman, Beşiktaşlı taraftarların sakin olmasını ve ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak yarınki Antalyaspor maçını evlerinde izlemelerini istedi.

Taraftarın stat çevresinde maç izlemesine yönelik tutumuna değinen başkan Orman, şöyle konuştu:

"Beşiktaşlıları duyarlı ve sakin olmaya davet ediyorum. Herkes maçını evinde seyretsin. Taraftarların arasına sızacak olanlar, olayları daha büyük noktaya getirmek isteyebilir, Beşiktaş'ın adını olaylara karıştırmak isteyebilirler. Evet, Beşiktaş haksızlığa uğradı ama ilk defa da uğramadık. Geçen sezon şampiyonluğa giderken Talisca'nın cezasıyla da haksızlığa uğradık ama şampiyon olduk. Sakin olacağız. Herkes evinde formasını giysin, Beşiktaş için dua etsin. Beşiktaş'ın sokulmasını istedikleri hat var ama oraya girmeyeceğiz. Kimse galeyana gelmesin. Beşiktaş bizim Beşiktaşımız, oynanan oyunlara en başta biz müsaade etmeyeceğiz."

Beşiktaş'a karşı oyun oynandığını savunarak, buna sahadaki performanslarıyla cevap vermek istediklerini vurgulayan Orman, şöyle devam etti:

"Basit oyunlar bunlar. Biz oyunu sahada oynuyoruz, güzel bir oyun izlettirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları herkes görüyor. Beşiktaş taştır, rüzgar taştan toz alır. Yan yana gelmeyen, tokalaşmayan insanların 'kanki' olmasını kamuoyu görüyor. Biz futbolda birlik sağlıyoruz. 5,5 yıldır başkanlık yapıyorum ve ilk defa ceza yedim. Her şeyin ilki varmış. Beşiktaş üzerinde oynanan oyunu herkes görüyor. Beşiktaşlılara sesleniyorum; oyuna gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş ailesinin bir mensubudur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek zorundayız. Genetiğimiz efendiliktir. Bu olaylar bizim stadımızda olamazdı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları oynadık, bir tane olay olmadı. Bizim organizasyonumuzda olamaz zaten."





- "Lige bir maç avansla başlarız"





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Turkcell Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle verdiği bir maç seyircisiz oynama cezasını "Lige bir maç avansla başlarız." diye yorumladı.

Kurulların sosyal medyada yapılan yorumlara göre karar verdiklerini ileri süren Orman, şunları kaydetti:

"Herkes sahaya şampiyon olmak için çıkıyor. Kimin şampiyon olacağına saha karar versin. Kararları hukuksal olarak vermiyorlar. Sosyal medya onu dedi, tweetler bunu dedi... Gözlemci raporlarına göre karar vereceksiniz. Kararlarını hukuken doğru versinler. Fenerbahçe için de Galatasaray için de adaletsizlik yapılmasın. Bizi federasyonla kavgaya sokmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu sezon muhteşem kadromuzla işimize bakacağız. Büyük Beşiktaş taraftarı oyunları görecek zekadadır. Bizim oynadığımız tek oyun var. Saha dışı oyunlar bizim işimiz değil. Oyun, kurmaya gelenlerin başına yıkılacaktır. Beşiktaşlılar çok büyütmesinler. Lige bir maç avansla başlarız, önemli değil. Beşiktaşlılar kol kola birlikteliklerini büyütsünler. Biz bu şekilde gittiğimiz müddetçe dışarıdan birçok şey yapılacaktır."

Fikret Orman, Samsun'da Atiker Konyaspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında organizasyonun TFF'ye ait olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç bizim misafir olarak gittiğimiz bir yer. Stadı biz seçmedik. Stadın imkanları müsait değilse buna karar verecek merci biz değiliz. Güvenlik tedbirini alacak olanlar da biz değiliz. Bu olaylar daha önce de federasyonun iki organizasyonunda oldu. Passolig kişilere ceza verilmesi için kuruldu. Bütün statlarda bununla alakalı teşkilat yapıldı, fakat bu sistem çalışmıyor. Kişilere değil kuruma zarar veriliyor. Konyaspor da 5 maç ceza aldı, yazık günah. 'Başakşehir-Konyaspor maçında olay çıkaranlar kupa maçında ceza alacak.' dediler. Aynı insanlar ceza almadan bizim maçımıza geldi. Kombinesi olan Konyaspor taraftarları da cezalandırıldı. Bunun mantığı yok."

Beşiktaş taraftarının da Süper Kupa maçında hatalı olduğu şeklinde öz eleştiri yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Meşale yakıldı, patlayıcı maddeler atıldı. Bizim açımızdan bakınca hatalı olduğumuz şeyler bunlar ama bunun sorumlusu Beşiktaş değil, organizasyonu yapan kurum. Bir sürü kaçak seyirci giriyor, bıçaklar giriyor. Bunları yapması gereken federasyondur. Tek suçlu olmayan federasyon. Herkes suçlu, taraftar suçlu, kulüpler suçlu ama federasyon suçlu değil." şeklinde görüş belirtti.





- "Kimse Beşiktaş üzerinden otorite kurmaya çalışmasın"





Beşiktaş'ın futbola pozitif katkı vermeye çalıştığını vurgulayan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel futbolu ortaya çıkarıp pozitif katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkenin federasyonu ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Herkes bizi federasyonla kavga ettirmeye çalışıyor. Biz pozitif katkı vermek istiyoruz. Geçen sezon 34 haftada 2 milyon 750 bin defa turnike dönmüş. Beşiktaş'ın içeride 530 bin civarında, rakip statlarda 600 bin taraftarı maça gitmiş. Maça giden taraftarların yüzde 22'sini oluşturmuşuz. Türk futbolunun en büyük problemi seyirci sıkıntısı. Statlara seyirci gitmiyor. Buna en büyük katkıyı vermeye çalışan kulübe verilen bu cezayı vicdanlara sığdırabiliyor muyuz? Bunu düzeltmek federasyonun işi. Seyir zevkini güzelleştirmek için bir çalışması var mı? Gaziantepspor küme düştü. Bir sezonda 60 bin taraftar gitmiş maça. 25 bin Beşiktaş taraftarı Gaziantep'te son maça gitti. Oynadığımız futbolla, saha içinde yaptıklarımızla dünyayı ayağa kaldırıyoruz. 'Come to Beşiktaş' ve sessiz tezahüratla, Çin'e gitmemizle dünyayı ayağa kaldırdık. Beşiktaş üzerine oynanan oyunları görmüyor değiliz. Kimse Beşiktaş üzerinden otorite kurmaya çalışmasın."

Başkan Orman, 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına sebep olan açıklamalarından dolayı pişmanlık yaşamadığının altını çizerek, "Cezayı hak edecek laf söylediğime inanmıyorum. Üslup olarak nezaketi, zarafeti unutmadan konuşurum. Kurulların objektif olarak karar vermesi lazım. Bizim tribünlerimizde de hata vardı. Karşılıklı küfürleşmeler oldu, inkar etmiyorum. Çok büyük hakaretler olduğu halde onlar disipline gönderilmiyor. Çok gündemdeyiz. Başarılı işler yaptık. Kulübü aldıktan sonra geldiğimiz nokta belli. Mali ve idari anlamda yaptıklarımız kamuoyunun önünde. Kıskanma olabilir ama bunun icraata dökülmesini beklemiyordum. Söylediğim lafın arkasındayım." değerlendirmesinde bulundu.





- "Federasyon ne iş yapıyor?"





TFF ile ilgili eleştirilerde bulunan Orman, "Başkan, 'Kurulların işine karışmıyoruz.' diyor. 'Biz yönetiyoruz.' diyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Hiçbir şeye karışmıyorsunuz, federasyonun görevi ne? İnsanları stada getirmek bizim misyonumuz mu? Futbolun marka değerini yükseltmek Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Konyaspor'un misyonu mu? Altyapılardan oyuncu çıkmıyor. Ne yaptıklarını futbol açısından ortaya koysunlar." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı seçiminde oyunu Osmanlıspor temsilcisinden yana kullandığını belirten Orman, "Biz ahde vefası olan bir kulübüz. Osmanlıspor 1 lira almadan bize evini açtı. Onu unutursak Beşiktaş'a yakışır hareket etmeyiz. Dursun başkan beni arayıp oy istemedi, isteseydi de bunu söylerdim. Bizim için Başakşehir, Osmanlıspor ve Konyaspor'un yeri farklıdır." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfında bundan sonra Beşiktaş'ın asbaşkanlık seviyesinde temsil edileceğini söyleyerek, "18 kulübün içinde 17'si başkanlık, biri asbaşkanlık seviyesinde temsil ediliyor. Biz bugüne kadar yapıcı olarak devam ettik. Beşiktaş bundan sonra Kulüpler Birliğinde başkanlık nezdinde temsil edilmeyecek. Biz de asbaşkanımızı göndereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.