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Oyuncularım zekice oynadılar

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta oyuncularının çok akıllı oynadıklarını ve önemli bir zafer kazandıklarını söyledi.

Oyuncularım zekice oynadılar

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam çok iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar, zekice oynadılar. Organize oldular ve tutkulu oynadılar. Golü bulmak için Kharkiv'de olduğunun aksine hata yapmadılar. Şimdi en önemlisi İzlanda'ya karşı kazanmak. Zafer bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız lazım, yapamazsak hiçbir anlamı kalmaz. Seyirci muhteşemdi, bu galibiyete ulaşmamızda itici rol oynadılar. Büyük bir takıma karşı elde edilmiş bir zaferdi." ifadelerini kullandı.
"Bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz"
Rumen teknik adam, şöyle konuştu:
"Oyuncularım bu maçta hangi tip oyun kurmak istediğimi, nasıl oynatmak istediğimi en azından anladılar. Tüm oyuncularım ne istediğimi anlayabilecek oyuncular ama yine de belirli bir zamana ihtiyacımız vardı. Arda uzun süre oynamamıştı, Burak çok az antrenman yapabilmişti. Umut ederim ki bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz. Çok mutluyum; vermek istediklerimi en iyi şekilde alıp sahaya yansıttıkları için. Geçen maçta rakibe çok boş alan veriyorduk, bu maçta bunu iyice azalttık. Bu iyiye gidiştir, daha iyiye gideceğimizin işaretidir. Bu ekibe yeni bir oyun oynatmış oluyoruz, bu da çok güzel. Akıl üzerine kurulmuş, organizasyonu iyi, teknik ve coşku üzerine kurulmuş bir sistem. Futbol akıl oyunu ve bu arkadaşların hepsi genç. Onlardan ne isteyeceğimi anlayabilecek akılda oyuncular."
Kalan maçlar
A Milli Futbol Takımı I Grubu'nda bir sonraki maçında 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek.
Milli takım, bu maçtan üç gün sonra ise deplasmanda Finlandiya karşısına çıkacak ve gruptaki son müsabakasını oynayacak.
Muhabir: Hilmi Sever

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