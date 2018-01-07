"Oyuncularımızın performansından memnunuz"





ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında futbolcularının performansından memnun olduklarını söyledi.

Ali Ravcı, sarı-siyahlı takımın Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısının son haftalarında çıkış yakaladıklarını anlatan Ravcı, "İlk yarı itibarıyla hem puan hem de son haftalarda oyuncularımızın gösterdiği performans açısından istediklerimiz gerçekleşti. Dönem dönem takımın formsuzluğu normal. Genel anlamda oyuncularımızın performansından oldukça memnunuz. Son haftalarda önemli bir çıkış yakaladık. Ancak daha fazla puan alabilirdik. Bazı hakem hatalarından 4-5 puan kaybettik." diye konuştu.

İkinci yarının ilk devreye göre zorlu geçeceğini vurgulayan Ravcı, "Sezon içinde çok fazla beklentimiz olan futbolcuların biraz performans düşüklüğü oldu. İkinci yarıya daha iyi hazırlanmamız lazım. Çok daha zor geçeceğini biliyoruz. İkinci yarıda ilk yarıdaki performansımızın üstüne çıkmamız lazım. Elimizdeki oyuncu grubuna her zaman inandık ve güvendik. İkinci yarı çok daha iyi bir Evkur Yeni Malatyaspor izlettireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Lige renk kattığımızı düşünüyorum"





Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e renk kattığını söyledi.

Malatya şehrinin daha önce futbolda başarılar elde ettiğini aktaran sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü, şunları kaydetti:

"Evkur Yeni Malatyaspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Hem oynadığımız futbol hem de büyük bir camia olmamız itibarıyla Malatya şehri hak ettiği yerlere gelecek. Buna inanıyoruz. Bu şehir, her şeyin en iyisini hak ediyor. Futbol geçmişi olan ve büyük başarılar elde etmiş, futbol potansiyeli iyi olan bir şehiriz. İkinci yarı çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor izletebilmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Ravcı, ara transfer dönemindeki transfer çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ara transfer döneminde takımımızın daha da güçlenmesi adına 1-2 transfer yapabiliriz. İhtiyacımız olan bölgeler var. Bunları söylemek doğru olmaz. Aslında o bölgelerde oynayan futbolcularımızın performans düşüklüğünden kaynaklanan bir durum. Mevcuttaki oyuncularımızın kötü olduğundan değil takımın daha güçlenmesi adına bunu yapıyoruz. Her futbolcu sezon içinde bazı düşüşler yaşar. Bu gayet normal."





- "Hakemler de hata yapacaktır"





Süper Lig'in ilk yarısında aleyhlerine hakem hatası yapıldığını savunan Ali Ravcı, hakemlerin kötü niyetli olduğuna inanmadıklarını söyledi.

Talihsiz maçlar geçirdiklerini anlatan Ravcı, "İkinci yarı hakemlerimizin çok daha dikkatli olacağını düşünüyoruz. Türk futbolunun en iyi hakemleri, maçlarımızda inanılmaz fahiş hatalar yaptı. Verilmeyen penaltılar vardı. İnşallah ikinci yarı çok daha dikkatli olurlar. Futbolcu, teknik adam ve taraftarlar hata yapıyor, hakemler de hata yapacaktır. Sıfır hata ile maç yönetmeleri mümkün değil. Art niyetli olduklarına inanmıyoruz. Biraz daha dikkatli olurlarsa çok daha adaletli maçlar yönetirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübü mali açıdan da iyi yönetmeye özen gösterdiklerini anlatan Ali Ravcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalışıyoruz. Sportif başarıyı götürürken mali konuda da dengeyi sağlamak zorundasınız. Oyuncular arasında maddi anlamda uçurumların olmaması lazım. Bu işi başarıyla götürdük. Oyuncularımızın gelecek borçları var. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. İlk devreyi mali ve sportif anlamda iyi geçirdik. Takım içindeki dengeleri bozmadan hareket ediyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Geçmişte iyi yönetilmediğinden ve borçlandırıldığından dolayı amatör lige düşen birçok şehir takımı var. Buna 1966'da kurulan Malatyaspor da dahil. Bunları göz önünde bulundurarak, kulübü mali açıdan da iyi götürmeye çalışıyoruz."