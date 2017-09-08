Özbek'ten yabancı futbolcu kontenjanı açıklaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de mücadele eden takımların kadrolarında bulunan yabancı futbolcu sayısının aşağı yukarı aynı olduğunu belirterek, "Durum böyleyken, kalkıp yabancı sınırlamasını konuşmanın çok fazla anlamı yok." dedi.

Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının yeni transferleri Iasmin Latovlevici, Jason Denayer ve Cedric Carrasso için Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Özbek, son dönemde yaşanan yabancı futbolcu sayısı konusundaki tartışmalarla ilgili bir soru üzerine, "Yabancı futbolcu mevcudiyeti Süper Lig'deki takımların yüzde 100'ünde aşağı yukarı aynı. Bu sadece Galatasaray'a ya da başka bir takıma özel sorun veya konu değil. Benim 14 yabancım varsa, diğer bir takımın da aşağı yukarı o kadar vardır. Ligdeki durum böyleyken, kalkıp yabancı sınırlamasını konuşmanın çok fazla anlamı yok. Çünkü herkesin durumu aynı." diye konuştu.

Yabancı oyuncu sayısının ülke gündemine bir şekilde geldiğini aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Yasakçı zihniyetin hiçbir fayda sağlamadığı, aslında daha da geri götürdüğünü herkes biliyor. Kulüpler, Avrupa'daki şampiyonalarda rekabet etme durumundadır. Dolayısıyla hiçbir zaman orada uygulanan kurallardan geride durmak mümkün olmaz. Rakiplerimiz hangi şartlarla dünyadaki futbolcu stokundan oyuncu alabiliyorsa, bizim de alabilmemiz lazım. Kaynağı sınırlamanın hiçbir kulübe fayda getireceğini düşünmüyorum. Futbol uluslararası bir olay. Avrupa ve dünya şampiyonaları yapıldığına göre bu globalleşme içerisinde ayrımcı olmak bence çok doğru değil. Ayrıca gelen yabancıların, ülke futboluna katkı verdiği de bir gerçek. Bu böyle olmasaydı belki, 'Türkiye'de sadece Türk futbolcu oynar' gibi bir anlayışa giderdik. Onun için bu gündemin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum."

Yabancı futbolcu sayısının, milli takımın sorunu olarak gündeme getirildiğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Konu, milli takımı seçen kişilerin istedikleri kapasitede oyuncu bulamamalarına bağlı olarak gündeme geldi. Baktığınızda daha düşük yabancı sayısıyla oynandığı zaman da milli takımda beğenilmeyen sonuçların alındığı dönemler var. Dolasıyla bunu, buraya bağlamak son derece yanlış olur. Bunu dile getirenler özellikle milli takım performansına bağlı olarak söylüyorlar. Türk futbolcu kaynağını oluşturmanın şekli yabancı sınırlaması olarak görülmemesi gerekir. Türkiye'deki sporcu kaynağından istifade etmek istiyorsak, bunları yetiştirmek için daha farklı projeler geliştirilmesi gerekliliği var. Bunun en güzel örneklerinden biri Almanya. Kendi kaynaklarımızı geliştirmemiz açısından altyapı son derece önemli. Yakınlarda bu konuyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı da toplantı yapacak. Konuyla ilgili Galatasaray'ın görüşü böyle. Kulüpler Birliği Vakfının görüşünü de yapılacak toplantının ardından sizlere yansıtırım."





- "Tudor bizi yanıltmadı"





Dursun Özbek, zor dönemlerde arkasında durdukları teknik direktörleri Igor Tudor'un kendilerini yanıltmadığını dile getirdi.

Tudor'un geçen sezonun yarısından itibaren takımın başına geçtiğini hatırlatan Özbek, "Kendisinin Türkiye'deki performansını yakından izledim. Genç, dinamik, futbolun içinden gelen, futbolu ve Galatasaray'ı seven bir kişiliği var. Yönetim olarak, onun arkasında durmamız çok önemliydi. Biz de gerekeni yaptık. Çünkü Sayın Tudor'un antrenörlük kariyerine benim ve yönetimin güveni tamdı. Biz görevimizi yaptık. Onun başarılı olması için de gerekli oyuncuların transferiyle iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Arkasında durduğumuz Sayın Tudor bizi yanıltmadı. Bu sene istediği takımla gerçek performansını gösterme şansını buldu." ifadelerini kullandı.





- "Kulübü Asamoah'ı son anda vermedi"





Dursun Özbek, Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah'ı kadrolarına katmak istediğini dile getirerek, "Asamoah yapmak istediğimiz bir transferdi ancak kulübü son anda oyuncuyu vermedi. Galatasaray'ın onun hakkındaki isteği devam etmektedir. Bunu ara transferde tekrarlayacağız. Gelişmeleri o zaman göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kadroda düşünülmeyen futbolcuları satış listesine koyduklarını ancak onlar için herhangi bir talep alamadıklarını aktaran Özbek, "Herhangi bir talip çıkmadığı için kadromuzda kaldılar. Profesyonel çerçevede oyuncu ile kulüp birbirine bağlı. Galatasaray anlaşmanın gereğini yerine getirecektir. Futbolcu da aynı şekilde attığı imzanın gereği olan davranış biçiminde olacaktır." diye konuştu.





- "Bu sezon özlenen başarıyı getireceğiz"





Dursun Özbek, geride kalan iki sezonda istenilmeyen sonuçların alınması sonrası karşılaştıkları eleştirilerle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Futbol çok önemli ve güzel bir oyun. Futbolu yönetmek de çok zor. Kitleleri etkilemek ve memnun etmek zorundasınız. İşin bir finansal ve şov boyutu var. Dolayısıyla bunların hepsinin uygun bir şekilde yan yana gelmesi gerekiyor. Yönetim olarak birinci hedefimiz taraftar ve camianın memnun olacağı ve seveceği bir futbol ortaya koymaktı. Seçildiğimiz günden beri bunun için çalıştık. Yapılan eleştiriler hatalarımızdan dönmemize de sebep olmuştur. Eleştirileri hep yapıcı olarak kabul ettim. Bugün geldiğimiz durumda taraftarların takımın performansından mutlu olması bizi misliyle sevindiriyor. Bize yapılan eleştirilere de çok teşekkür ediyorum. Taraftarın stada gelmesi, takımı desteklemesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Camia da bu gelişmelerden son derece memnun. Bir işi yaparken sabırlı olmanız lazım. İnandığım şeyin peşinde koşan birisiyim. Galatasaray'a, inşallah bu sezon özlenen başarıyı getireceğiz."

İspanya medyasının Galatasaray'a transfer olacağını yazdığı eski futbolcuları Arda Turan ile ilgili bir soruya Özbek, "Futbol takımının transfer sezonunu kapattık. Bu kadar." diye cevap verdi.

Belli bir transfer sistemlerinin olduğunu anlatan Özbek, "Sezon bittiğinde eksiklikler teknik direktör tarafından tespit ediliyor ve oyuncu izleme ekibine veriliyor. Oyuncu izleme ekibi önerilerini bize getiriyor. Sonra biz devreye gireriz. Transferde taraftarın beklediği iyi bir performans ve şampiyonluk. Bizim kurduğumuz kadro da şampiyonluğun en büyük adayı. Bunu başka şekilde düşünmek, başka şeylere bağlamak yanlış olur. Dolayısıyla biz takımımızı kurduk. Ligde de en iyi performansı göstermek için hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.



